Bakanlık tarafından saadet zinciri olduğuna karar verilen Çiftlik Bank hakkında ardı ardına bilgiler gelmeye devam ediyor.

Çiftlik Bank, aslında son birkaç aydır sıklıkla gündemi meşgul ediyordu fakat bugün art arda gelen bilgiler, sözde üyelerine para kazandıran oluşum hakkındaki algıları tamamen değiştirecek gibi.

Önce şirketin İstanbul Ümraniye’deki merkez ofisinin boşaltıldığı, ardından şirkete ait tesislerin üyeler tarafından basıldığı haberleri almıştık. Son olarak Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan lüks bir daire aldığı ve buraya yerleştiğine dair belgeler ortaya çıktı.

Şirkete parasını kaptıran binlerce üyenin yanı sıra Mehmet Aydın’ın akrabası olduğunu belirten Muhammed Aydın isimli bir vatandaş da bulunuyor. Şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın akrabası olduğunu belirten Muhammed Aydın, “Parayla gittik hayvan aldık. Şu an bizim burada hayvanlarımız var ama alamıyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. 50 bin lira para verdim. TIR’ını satıp hayvan alan var. Kendimizi yakalım mı valiliğin önünde? Bu hayvanlar bizim. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar. Herhangi bir ödeme yapmadılar. Dediler ki; kişi başı 3’er tane hayvan dağıtıyorlar dediler. Antalya, Ankara, İzmir’den gelen var buraya kadar. Ben Çiftlik Bank’ın sahibinin akrabasıyım. Ben de yatırım yaptım ama biz de gittik. Akrabam tarafından kandırıldım.” ifadelerini kullandı.

Bunun dışında Mehmet Aydın’ın firar etmeden önce eşi Sıla Aydın Soysal’ı da boşadığı ortaya çıktı. Eşiyle ilgili ifşalarda bulunan, kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Sıla Soysal: "Mehmet bana hep iyi tarafını gösterdi. Benim fikrime göre bu planlanmış bir şeydi. Bu kadar para toplandıktan sonra insan bu kadar kolay kaçamaz. Ben Mehmet Aydın'ı dolandırmış olsaydım servetime servet katmış olmalıydım. Ben Çiftlik Bank ile aklımdaki soru işaretleri dolayısıyla boşandım. O paralar ona helal olmayacak. İnsanları kandırdı. Çiftlik Bank açılışlarına koşarken bir açıklama yapabilirdi. 3 aydır ortada yok. Herkes beni arıyor. Ben 20 yaşındayım hakaretlere uğruyorum" dedi.

Son olarak Çiftlik Bank’ın reklamlarında oynayan ve daha önceleri şirketi savunan ifadelerde bulunan oyuncu Mehmet Çevik (Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir karakterini canlandırmıştı), 'Ben sadece reklamlarda oynadım. Suç mu? Medya ve iletişim danışmanını siz yazdınız. Benim resmi görevim yok' dedi. Çiftlik Bank'ın tesis açılışında 'Çiftlik Bank Basın ve İletişim Danışmanı' olarak bir konuşma yapan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın için ‘kahraman’ ifadesini kullanan Çevik, şunları söylemişti:

"Nefis bir ailesiniz. Yılmayın arkadaşlar. Sakın tezgaha düşmeyin. Yapılan şey sadece rivayet ve dedikoduyla parçalamaktır. Biz işimize bakalım.

Bu ailenin genç kahramanı Mehmet Aydın. Hakkında rivayet çıkarıldığı gün dünyanın başka ülkesinden gelip vatanına ayağını basıyor. Burada açılış yapıyoruz. O zaman sizlerden yapmanız gereken bir şeyi istirham ediyorum. Lütfen dedikoduya mahal veren yerde durmayın, onun seviyesizliğine düşmeyin."