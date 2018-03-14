Arebesk raple başladığı hayatına dolandırıcılık yaparak devam eden Mehmet Aydın’ın gerçek ismi ve Twitter hesabı bulundu. Mehmet Aydın diye bildiğimiz kişi, aslında bambaşka biri çıktı.

Uzun bir süreden beri hakkında uyarılarda bulunduğumuz Çiftlik Bank, sonunda nihai sonucuna ulaştı ve CEO Mehmet Aydın, sırra kadem bastı. Henüz çok genç yaşta olmasına rağmen bu denli büyük bir vurgun yapan Mehmet Aydın gerçekte kim? Daha doğrusu bu kişi gerçekten Mehmet Aydın mı?

Kulaktan kulağa yayılarak çok büyük bir kitleye ulaşan Çiftlik Bank projesi ile ünlenen Mehmet Aydın, ödemelerin düzenli yapılmasıyla insanların güvenini kazanmaya başladı. Ödemeler yapıldıkça Çiftlik Bank’a güvenen insanlar, yeni şarküteriler açmaya ve Çiftlik Bank ailesine katılmaya başladılar. Kısa sürede bir kahraman olarak duyurulmaya başlayan Aydın, bir kesimin güvenini kazanmıştı.

Hatta bu güven öyleydi ki, kendisini Fatih Sultan Mehmet’le özdeşleştirenler olmaya başladı.

Mehmet Aydın’ın bir dolandırıcı olduğunu söyleyenlere büyük tepkiler gösteren yatırımcılar, bu ismi kendilerini korumadıkları kadar koruyorlardı.

Üzerinde oyunlar oynandığını açıklayan Aydın, gelişmesini batının engellemeye çalıştığını belirtiyordu.

Bu süreçte pek çok göstermelik tesis açıldı. Bu tesisler yatırımcıların gözünü boyasa da, asıl para düşünüldüğünde bu fiyatın çok daha yüksek olması gerekiyordu.

Mehmet Aydın’ın basında gözüken tarafları burada, ancak Bülend Ecevit isimli bir Twitter kullanıcısı, Aydın’ın gerçek yüzünü herkese gösterdi. Onun gerçek ismi Mehmet Aydın değil, Eren Çakar.

4-5 yıl boyunca aktif kullanılan hesap, bu sebeple sahte olma ihtimalinden çok uzak. Zaten hesabın kullanılmayı bırakma süresi de Çiftlik Bank’ın kuruluşuna denk geliyor.

Haşin erkeğimizin rap günlerinden bir fotoğrafı.

Hazır mısınız? İşte binlerce insanı dolandırıp milyonlarca TL’yi alarak kaçan Mehmet Aydın’ın söylediği arabesk rap türündeki şarkı:

15 Haziran 2016 tarihine kadar Eren Çakar ismiyle Twitter’da paylaşımlar yapmış, sonrasında daha büyük projeler için adını değiştirmiş gibi görünüyor. Çünkü Çiftlik Bank ismi ilk olarak 25 Temmuz 2016’da alındı.

Çiftlik Bank, öncesinde “çıplak gösteren gözlük” gibi projelerle de gündeme gelmiş. Yine güzel bir sektör, yalnız Çiftlik Bank‘ın gösterdiği etki kadar değil.

En2qma takma adıyla, oyun forumlarında yakın tarihe kadar aktif olmaya devam etmiş.

Çiftlik Bank oyununun tutmasının ardından planlarını yapmaya başlamış. Geçen sene Ağustos ayında, olaylar ses getirmeye başlayınca Uruguay pasaportu almış. Bu süreçte “daha ne kadar kazanabilirim”in hesabını yapan Aydın, 2018 Mart’a kadar insanları kandırmaya devam ettikten sonra, Urugay’ın başkenti Montevideo’ya kaçmış.

Peki, neden Fransa değil de Urugay? Çünkü Urugay’ın ülkemizle diplomatik ilişkileri yok, suçlu iadesi anlaşması da yok, ona zarar verecek bir Türk de yok. Bununla birlikte yasaları da son derece şeffaf olduğu için yaşamak için güzel bir bölge.

(Gerçi suçlu iadesi anlaşması olan ülkeleri de görüyoruz ya, neyse)

Mehmet Aydın mı yoksa Eren Çakar mı bilinmez, ancak bir arabesk rapçiden ülkemizin en büyük dolandırıcılarından birine yükselen bu ismi Jet Fadıl dahi kıskanıyor. Şimdi asıl merak edilen olay, bu olayın ardında ergen bir çocuk mu var, yoksa Mehmet Aydın ismi buzdağının görünen kısmını mı oluşturuyor? Bunu zaman gösterecek.