Çiftlik Bank Oyunu İçin Bir Bakanlık Daha Devreye Girdi!

Kısa bir süre içerisinde 300 binden fazla üyesinden yüz milyonlarca TL para toplayan Çiftlik Bank için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da devreye girdi.

Dün akşam paylaştığımız haberimizde, vatandaşların talepleri doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir inceleme başlattığından ve Çiftlik Bank oyununun saadet zinciriyle çalışan bir yöntem olup olmadığını denetleyeceğinden bahsetmiştik. Bu haberin ardından oyunla ilgili bir bakanlık daha devreye girdi.

Harekete geçen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, sistemi işleten Fame Game Hayvancılık için yaptıkları inceleme işlemlerini şu şekilde açıkladılar: "İncelemelerde bizden aldıkları ruhsatları, üye toplamak ve halkı yanıltmak amaçlı kullandıklarını gördük. İncelemeye gittiğimiz bazı çiftliklerinde hayvan dahi olmadığı raporlandı. Hukuk müşavirliğimiz de devrede. İl müdürlüklerimiz de devreye sokuldu."

Şirketin CEO’su olan Mehmet Aydın ise üzerilerinde bir karalama çalışması yapıldığını iddia ederek Twitter hesabı üzerinden şu mesajı yayınladı: "Son zamanlarda Çiftlik Bank ailemize, firmamıza yapılan karalama çalışmalarına, büyümemize engel olma çabalarına karşı hep birlikte dimdik durduk. Bu sebeple 1.Server ( Ceres ) ismini "DİRİLİŞ" olarak değiştiriyoruz."