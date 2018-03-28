Çiftlik Bank’ın Ünlü Reklam Yüzü Mehmet Çevik Konuştu

Pek çok yerde Mehmet Aydın’ın yanında görünen ünlü oyuncu Mehmet Çevik, Çiftlik Bank’la ilgili soruları yanıtladı.

Çiftlik Bank’ın bilançosu her geçen gün daha da büyük bir hale geliyor. Binlerce insandan 2 milyar TL’ye yakın para topladığı anlaşılan Aydın, bu paraların büyük bir kısmıyla Uruguay’a kaçarak yatırımcılarla birlikte Çiftlik Bank yöneticilerini, ailelerini ve dostlarını arkasında bıraktı. Daha önce Mehmet Aydın’la görünen pek çok kişi, soruşturma altına giriyor.

Bir dönem sürekli Mehmet Aydın’ın yanında gördüğümüz oyuncu Mehmet Çevik de onlardan biri. Çiftlik Bank’ın yüzü olan Çevik, “Keşke o reklamı yapmasaydım. İnsanların beni görünce yüzleri düşüyor. Suç olmuşsa benim için vebaldir” diyerek bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

Habertürk gazetesine konuşan Çevik, sisteme hiç para yatırmadığını, şirketin “medya danışmanlığını” yaptığını belirtti. Bu danışmanlık hizmetinden kaç para aldığını açıklamayan Çevik, “Hayatım boyunca kolay para kazanmanın peşinde olmadım” diyerek bir nevi Çiftlik Bank mağdurlarına gönderme yaptı.

“Meşru olduğunu düşündüğüm bir projenin tesis açılışlarında durdum ama sisteme katılmadım. Bu bir üretim sahasının açılışıydı. Kendimi şöyle mağdur hissedebilirim, ruhsatlı ve yasal olduğunu düşündüğüm bir işin basın ayağında bulundum. Ben hayatını ilkeli yaşamaya çalışan bir adamım. Sadece medya alanında reklam anlaşması yapmıştım. Ocak ayında yeni üye alımı durdurulmuştu. Bir dolandırıcının pervasında ‘Sağduyulu bir yerde duruyorum’ demek artık içimi rahatlatmıyor” diyen Çevik, aldığı paranın küçük bir meblağ olduğunun altını çizdi.

Çevik, Çiftlik Bank’ın tesis açılışlarında Mehmet Aydın’ın yanındaki isimdi. İnsanlar, tanıdık bir ismin simasını görerek sisteme daha çok güvenmiş ve daha çok yatırım yapmışlardı. Çevik, “Açılış fotoğraflarında yer almamın bu kadar konuşulması, galiba duruşu net bir sanatçının yıpratılmasına yönelik bir politikanın ürünü” diyerek burada kendinin de mağdur olduğunu belirtti.

Bu ateşin sönmesinin ardından gerekirse şikayetçi olan insanların içinde yer alıp, Çiftlik Bank’a karşı mücadele edeceğini belirten Çevik, bu olay yüzünden tepki görmediğini, ancak insanların ona bakınca suratlarının düştüğünü gördüğünü belirtti.