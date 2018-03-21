Çiftlik Bank Sadece Vatandaşları Değil TSK'yı da Dolandırmış!

Vatandaşları yüz milyonlarca TL dolandıran Çiftlik Bank'ın TSK'ya da el atarak binlerce uzman çavuş ve astsubayı dolandırdığı ortaya çıktı.

Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden Çiftlik Bank hakkında çarpıcı ve ürpertici yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 77 bin vatandaştan topladığı yüz milyonlarca TL ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın’ın yalnızca sıradan vatandaşları değil, TSK mensubu binlerce askeri de dolandırdığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan bir uzman çavuş, ‘’Ben de bu sisteme para yatırdım. Geçtiğimiz aya kadar paralarımız yatmıştı. Ancak bundan sonra ne olacağını biz de bilmiyoruz. Sadece ben değil çok sayıda silah arkadaşımız bunlara kanıp para yatırdı. Tam rakam bilmiyorum ama yüzlerce hatta binlerce mağdur asker var.’’ dedi.

Çiftlik Bank tarafından mağdur edilen askerlerden biri de geçtiğimiz Eylül ayında Hakkari’de teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Halis Özcengiz oldu. 27 yaşındayken şehit düşen ve arkasında henüz 1 yaşında bir yetim bırakan şehit Özcengiz, kızının geleceğini garanti almak isterken Çiftlik Bank’a 40 bin TL’sini kaptırmış.

Uzman Çavuş Halis Özcengiz’in şehit düşmesinden yalnızca bir hafta sonra Çiftlik Bank’ın Lüleburgaz tesislerinin açılışını yapan Mehmet Aydın, şehit Özcengiz’i anarak rahmet okumuş, ayrıca Çiftlik Bank üyesi olduğunu hatırlatmıştı. Şaşırtıcı olmayan şekilde şehide dualar ile başlayan açılış, şarkı ve türkülerle devam etmişti.