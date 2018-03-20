İnternet tarihinin ülkemizde bilinen en büyük vurgunlarından birisine imza atan Çiftlik Bank, 80 bin insanın cebinden 511 milyon TL topladı. Yapılan soruşturma kapsamında dün gece 7 farklı ilde 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 4 şüpheli tutuklandı.

2017’nin son aylarına doğru çeşitli bakanlıklar ortak bir çalışma yürüterek Çiftlik Bank meselesine dikkat çektiler ve soruşturmalara başladılar. Şirket yöneticileri, hisseleri Kıbrıs’taki bir şirkete satarak soruşturma kapsamının dışına çıkmaya çalıştılar. Bu sırada memleketin farklı köşelerinde çiftlikler açıldı, bizim 'tosuncuk' insanları kandırmaya devam etti.

Bakanlıklar gerekli uyarıyı yapmış olsalar da insanlar, Çiftlik Bank her ne vadediyorsa ondan vazgeçmediler. Baskı gün geçtikçe arttı. Alkışlarla karşılanan, modern dönemin Fatih’i olarak anılan, taraftarları tarafından yere göğe sığdırılamayan Mehmet Aydın, paraları alıp Uruguay’a kaçtı. Yani en azından öyle biliyoruz.

Aydın’ın eşi ve en yakın yöneticilerinden birisi tutuklandı. Alınan ifadeler, operasyonların kapsamını genişletti ve farklı şehirlerde dün gece eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Sakarya’daki Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa, Çanakkale ve Manisa'da gözaltına alınan 4 şüpheli Sakarya’ya getirildiler ve işlemleri tamamlandı. Yapılan kontrollerin ardından Ü.G, S.A, S.A.E. ve E.T. sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine yerleştirildiler.

Soruşturma kapsamına İstanbul'da 7, Bursa'da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Bu isimler gizlilik gerekçesiyle açıklanmıyorlar, emniyet ekip çalışmalarına devam ediyor.

Muhtemelen farklı şehirlerde farklı operasyonlar düzenlenerek baskınlara ve tutuklamalara devam edilecek.