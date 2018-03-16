Çiftlik Bank Soruşturmasında 19 Kişiye Yakalama Kararı!

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank soruşturması dahilinde 7 farklı ilden 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Sakarya’daki Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturmasında 1’i Sakarya’dan, 8’i İstanbul’dan, 1’i İzmir’den, 6’sı Bursa’dan, 1’i Çanakkale’den, 1’i Malatya’dan ve 1’i Balıkesir’den olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar, ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları’na gönderildi.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında bugün, Bursa’da yakalanan iki kişi gözaltına alınarak Sakarya’nın Geyve ilçesine gönderildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştiren polisler, şahısların cep telefonlarına, bilgisayarlarına ve pek çok evraka el koydu.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceki polis baskınlarında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak, şirketin sahibi olan kaçak Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve adı açıklanmayan H.T. adlı bir kişi yakalanarak tutuklanmıştı.