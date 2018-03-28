Çiftlik Bank'ın dolandırıcılık zincirine dahil olan 20 şirketin banka hesapları MASAK tarafından bloke edildi. Ayrıca mali incelemeye alınan 65 şirketin de internet erişimleri durduruldu.

Çiftlik Bank dolandırıcılığının su yüzüne çıkmasının ardından hükumet, tam anlamıyla dolandırıcıların ensesine binmiş durumda. Ana ve paravan olmak üzere toplam 65 şirketten oluşan dolandırıcılık zincirini kırmak isteyen yetkililer, Çiftlik Bank hakkında çıkarılan kırmızı bültenin ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan 20 şirketin banka hesaplarını bloke etti ve yurt dışı para transferlerini incelemeye başladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturmayı yürüten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı dosyaları detaylı şekilde incelerken, dolandırıcılık zincirine dahil olan korsan şirketler hakkında da kara para aklama incelemesi başlatıldı. İncelemeler neticesinde önümüzdeki günlerde Çiftlik Bank soruşturması kapsamında yeni isimler tutuklanabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise aralarında Çiftlik Bank’ın da bulunduğu dolandırıcılık zincirine dahil 65 şirketin denetim sürecine dair Bakanlar Kurulu’nde bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda tutuklanan 16 şüpheli ve sistemde işlemler gerçekleştirilen üç şirketin mal varlıklarına ve sistemden elde ettikleri paralara el konulduğu hatırlatıldı. Ayrıca MASAK tarafından mali takibe alınan bu 65 şirketin internet erişimi de engellendi.

Bakan Tüfenkci, gerçekleştirilen incelemeler neticesinde 20 şirkette piramit satış sistemi tespit edildiğini belirtirken, bu sistemle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Tüfenkci, ayrıca 35 şirketin temsilci nezdinde hala denetim altında olduğunu da hatırlattı.