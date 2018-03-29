Çiftlik Bank Soruşturmasında 3 Şirkete Kayyum Atandı!

Çiftlik Bank soruşturmasının daha hızlı bir şekilde işlemesi için 3 şirkete kayyum atandığı açıklandı.

Çiftlik Bank’a yönelik soruşturma, bir ağacın dalları gibi büyümeye devam ediyor. Çiftlik Bank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı talep üzerine, soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı. Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamaya göre Çiftlik Bank olarak olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından dolayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nden kayyum atanması istendi.

Soruşturma kapsamında Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine, Ceza Mahkemeleri Kanunu’nun 133/1. maddesi uyarında 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verdi.

Şirketlerin tüm yönetim organlarına ait yetkileri devralan bu kayyumların göreve başladıkları ve araştırmaların bu şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kayyum Nedir? Neden Atılır

Kayyum, belli bir malın belli bir süre yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için resmi makamlarca görevlendirilmiş kişinin ismidir. Kayyum, devlet tarafından kontrolün ele alınması istenildiği zaman faaliyete geçer. Örneğin bu soruşturmada, Çiftlik Bank olarak bilinen Fame Game’in eskiden başında olan CEO Mehmet Aydın’ın tüm yetkileri şu anda kayyumun elinde. Bu kişi, soruşturma boyunca bu şirketi kontrol etmeye devam edecek.