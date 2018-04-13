Mehmet Aydın'ın Dolandırıcılık Sistemleri Bitmiyor!

Çiftlik Bank sisteminin sorunsuz işlediğini gören Mehmet Aydın'ın bir de Enerji Bank kurup devlete elektrik satmayı planladığı ortaya çıktı.

On binlerce kişiyi dolandırıp yüz milyonlarca TL toplayan ve dünya çapında hakkında yakalama emri bulunan Çiftlik Bank kurucusu ve CEO’su Mehmet Aydın’ın hayata geçirilemeyen farklı ‘projeleri’ olduğu ortaya çıktı. Enerji Bank olarak adlandırılan proje, Mehmet Aydın’ın ortağı ile arası açılması sonucunda neyse ki hayata geçirilememiş.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dün 4 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Çiftlik Bank’ın muhasebecisi olan K.K. da yer alırken yeni tutuklamalar, yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı.

Çiftlik Bank sisteminin sorunsuz bir şekilde işlediğine ikna olan Mehmet Aydın, yine oyun tabanlı Enerji Bank adında bir proje geliştirmiş. Bu proje kapsamında üyelerden toplanan paralar ile Rüzgar Türbinleri ve Güneş Enerji Çiftlikleri kurmayı planlayan Aydın, buralarda üretilecek elektriği de devlete satmayı düşünüyordu.

Fakat işler Mehmet Aydın’ın istediği gibi yürümedi. Aydın’ın projenin bürokratik ayağını 'sorunsuz' yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca Enerji Bank projesi de rafa kaldırılmış oldu. Projenin hayata geçirilememesi belki de binlerce vatandaşın dolandırılmamasını sağladı.