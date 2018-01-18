Sanal ponzi oyun sitesi denince ilk akla gelen site Çiftlik Bank. Fakat sitenin bakanlık denetimi altına alınması ile 200'e yakın sanal ponzi oyun sitesi olduğu ve milyarlarca TL topladıkları ortaya çıktı.

Çiftlik Bank’ın bakanlık tarafından incelemeye alınmasının ardından Çiftlik Bank’ın sanal ponzi oyunlarının yalnızca ‘görünen yüzü’ olduğu ortaya çıktı. Anadolufarm, çılgıninekler, sütbank, galeribank, yeşilbank, çiftlikshop, bizimtavuklar, İmecebank, gerçekçiftçi gibi sanal çiftlik oyunlarının sadece 2 yılda 4 milyar TL'ye yakın para topladığı ortaya çıkarken, şirketlerin büyük çoğunluğunun Kıbrıs ve yurt dışı merkezli olduğu belirtildi.

Ortaya çıkan sanal ponzi oyun site sayısının 200’ü bulduğu belirtilirken, bu sitelerden en çok dikkat çekeni on binlerce üyeye sahip olan Anadolufarm oldu. 108 sanal ponzi oyun sitesi denetim altına alındı ve bu sitelerin çoğunun denetim süresi boyunca üye alması yasaklandı.

Kayseri, Konya ve Gaziantep illerinde oldukça popülerleşen Sütbank’ın projeleri de inceleme altına alındı. Bu illerde farklı internet siteleri ve bayilikler aracılığıyla örgütlenen ve yaygınlaşan Sütbank’ın üye sayısının son üç ay içinde katlanarak arttığı ve bu sayede yüz milyonlarca TL topladığı ortaya çıktı.

İncelemeler sonucunda söz konusu sanal ponzi oyun sitelerinin yedeklerinin olduğu da ortaya çıktı. Dolandırıcılığı ifşa olan ya da kapatılan siteler farklı bir isimle yeniden baş göstererek üye toplamaya başlıyor. İncelemeler sırasında Yunanistan merkezli bir şirketin 30’dan fazla sanal ponzi oyun sitesine sahip olduğu belirlendi.

Sanal ponzi oyun sitelerinin topladıkları paralar da Türkiye’de kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir video, Çiftlik Bank’ın bir kripto para üretim çiftliği kurduğunu ortaya çıkarmıştı. Fakat diğer siteler de topladıkları paraları ya yurt dışındaki kripto paralara aktarıyorlar ya da Kıbrıs üzerinden adalara taşıyorlar.