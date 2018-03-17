Çiftlik Bank'a 80 Bin TL'sini Kaptıran Ekşi Sözlük Yazarı

Dağıttığı yem paralarla birçok kişinin güvenini kazanan hatta tarihin en çok savunulan dolandırıcılık sistemlerinden biri olma Çiftlik Bank'ın en sonunda foyası ortaya çıktı. 70 binin üzerinde yurttaş mağduriyetini gidermek için uğraşsa da Mehmet Aydın'a ulaşmak şu an için mümkün görünmüyor. Hal böyle olunca oldukça ilginç hikayeler de ortaya çıkıyor. İşte onlardan biri:

Uzun bir süredir dolandırıcı olup olmadığı yönünde tartışmalar dönen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın 500 milyon Türk Lirası'nın üzerinde vurgun yapmasının ardından sistemle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa dahi kandırmayı başaran Mehmet Aydın, birçok televizyon kanalını da reklamları vasıtasıyla dolandırma işlemine alet etti. Aralarında ünlü oyuncularun bulunduğu bir ekip tarafından da desteklenen Aydın, kendisini Fatih Sultan Mehmet'le eşleştiren şiirlerle sahnelere çıktı. Belirli miktarlarda yatırımlar yaparak sistemin temellerini oldukça sağlam atan Aydın, son olarak Uruguay'a kaçarak işin içinden sıyrıldı. Eski dolandırıcılardan Titan Kenan'ı dahi şarşırtan Mehmet Aydın'ın nasıl böyle bir işi başardığı hala merak ediliyor.

Çiftlik Bank, mobil teknolojiyi dolandırıcılıkla birleştiren bir sistem olarak modern çağa en uygun yöntem olarak değerlendirilebilir. Mehmet Aydın'ın bunu nasıl akıl edebildiği bir yana on binlerce insanın nasıl kandığını kestirmek oldukça zor. Diğer yandan sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçmasından sonra birçok insanın Çiftlik Bank hikayesi ortaya çıkmaya başladı. Bazıları sosyal ağlardan Mehmet Aydın'a dörtlükler yazarken bazıları da sadece küfür etmekle yetindi. Ancak bir ekşi sözlük yazarının yazdıkları hepsinden daha çok ilgi çekici duruyor. Dedesini Sülün Osman'ın dolandırdığını söyleyen mağdur babasını Banker Kastelli'nin, kendisinin ise Jet Fadıl'ın Caprice Gold projesine dahil olmaya çalıştığını ancak yüksek giriş ücretleri nedeniyle dolandırılmaya nail olamadığını ifade ediyor. Daha sonra Mega Holding, Herbalife gibi projelerde ufak ufak dolandırıldığını belirten "de nada" adlı Ekşi Sözlük yazarı "Babam gibi ev parası kaybetmedim. o yüzden ailede hep yarım adammışım gibi bir pozisyona düştüm." ifadelerini kullanıyor.

Yazar "de nada" kendi sözcükleriyle Çiftlik Bank hikayesini şöyle anlatıyor: Çiftlik Bank ilk çıktığında şüpheyle yaklaştım açıkçası. Mehmet Aydın’ın tipine baktıkça bu beni nasıl dolandırsın dedim ama eşimin de telkiniyle (kendisi yılların Oriflame ve Avon gezici bayisi, doğrudan pazarlama çalışanı. her ay ufak miktarlarda zarar yaşayarak ve yaşatarak şu çarkı döndürüyor çok şükür) bu işe girdim. Mobil oyun uygulaması gibi saçma ve emek isteyen dolandırma yöntemi olsa da yine de vazgeçmedim.

Çünkü şunu fark ettim ki bu ülkede dolandırılmak bile aslanın ağzında. Genç mağdurlar, mağdur adayları lütfen unutmayın; dolanmazsan dolandırılamazsın! (sözü, emeksiz yemek olmaz’ın dolandırma tabanlı şekli gibi düşünün)

Neyse lafı uzatmayayım, en sonunda tüm çabalar işe yaradı ve gün itibari ile 80 bin içerideyim çok şükür, hamd olsun. Kolay kolay geri alacakmışım gibi de görünmüyor. Allah kalbime göre verdi açıkçası. Hem sansasyonel bir dolandırma hem de kanun karşısında pek bir haklılığım yok, müthiş! Yıllarca unutulmayacak bir hikaye.

Ama ne yalan söyleyim ilk 6 ay boyunca ayda 3-5 bin aylık gelir alınca “ulan dolandırılmıyor muyuz yoksa?” gibisinden bir evhama kapıldım. Ama şimdi görüyorum ki adamlardan boş yere şüphelenmişim. Adamlar temiz adamlar. Benim gibi 500 bin insandan kimseyi mağdur etmediler. Belki birkaç adam herkesten önce sistemden çıkıp parasını kurtardıysa, o kadar. Onun dışında CEO Mehmet Aydın ve ekibi yarım milyon insanı, ülkedeki her 40 aileden birini söz verdiği gibi dolandırdı. Hakikaten çok temiz dolandırıldım, bu hususta teşekkürü kendisine borç bilirim. Onun sayesinde dedemin, babamın yüzünü yerde koymadım.

Umarım oğlum da ailemizin yolundan şaşmaz, nasıl ki babası, 20 yaşındaki bir çocuğa 80 bin lira kaptırıp atalarını gururlandırdıysa, oğlum da beni gururlandıracak, inanıyorum. Açıkçası en büyük hayalim 4 yaşındaki oğlumun Jet Fadıl tarafından dolandırılması. Kısmet...

Yaşına başına bakmadan oğluma; ufak ufak ponzi oyunu nedir, nasıl ponzi oyunu anlaşılır gibi şeyleri öğrettim. Nasıl da hevesli kerata. Hemen dediklerimi de uygulamaya başlamış bir arkadaşını kendini dolandırması için ikna etmiş, böylelikle ilk dolandırıcılığını 4 yaşında tattı bile. Dondurma alması için verdiğim 5 lirayı sadece iki saatte kaybetti eşek sıpası. Canım cevher’im benim, canım oğlum.

Oğlumun arkadaşından, oğlumdan çarptığı (dolandırdığı) 5 lirayı 20 lira karşılığında satın aldım ve her babanın yapacağı gibi çerçeveletip duvara astım. Aferin oğluma. Biz kuşaklar boyu dolandırıldık, bu bir aile geleneği artık. Oğlumun da bu geleneği sürdürecek olması beni acayip gururlandırıyor. umarım oğlum da babasıyla gururlanıyordur, yaşı kemale erdiğinde gururlanacaktır..