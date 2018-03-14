Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın binlerce vatandaşı dolandırıp kayıplara karışmasının ardından başka dolandırıcılar türemeye başladı.

2016 yılının sonunda ‘200 bin TL yatırana aylık 50 bin TL kazanç’ vaadiyle kurulan Çiftlik Bank, internet üzerinden oynanan popüler bir sanal oyun haline geldi ve bu ortamda tavuk, inek ya da keçi sahibi olup kar payı alan kişilerin sayısı hızla artmaya başladı.

Daha sonra olayın bir düzmeceden ibaret olduğu ortaya çıktı ve şirketin CEO’su Mehmet Aydın, aldığı paralarla birlikte Uruguay’a kaçtı. Hatta bugün bazı haber sitelerinde Aydın’ın Uruguay vatandaşlığı aldığı yönünde bazı haberler de yayınlandı. Gelen son dakika bilgilerine göre ise Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu.

Çiftlik Bank üyeleri dolandırılmanın şokunu üzerinden atamamışken ortaya bu durumdan faydalanmak isteyen başka dolandırıcıların çıktığını öğrendik. Sözcü gazetesine açıklamada bulunan Ankara Bahçelieveler Çiftlik Bank şubesi sahibi İ.D., “Biz battık. Dolandırıldık. Şu an dükkanlar kapalı. Kimse kimseye inanmasın. Yeni kişiler çıkmış şu kadar para yatırın hesaba biz paranızı Çiftlik Bank’tan alalım diye. Bunlara kimse itibar etmesin. Tekrar dolandırılıyorlar haberleri yok.” ifadelerini kullandı.