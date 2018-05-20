  • Mehmet Aydın’ın Başı Şimdi de Brezilya Mafyasıyla Dertte!

Çiftlik Bank Tosun’u Mehmet Aydın’ın Başı Şimdi de Brezilya Mafyasıyla Dertte!

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Ülkemizde büyük yankı uyandıran Çiftlik Bank skandallarının sebebi Mehmet Aydın, bildiğiniz gibi ülkemizi terk ederek yurt dışına kaçmıştı. Şimdi de Brezilya mafyasının dikkatini çeken Aydın, o bölgeyi de terk edecek gibi duruyor.

Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yüzlerce kişiyi dolandıran ve çaldığı paralar ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın’ın peşine şimdi de Brezilya mafyası düştü. Yaşadığı lüks hayat ile mafyanın dahi dikkatini çeken Aydın’ın, yakın zamanda Brezilya’yı da terk etmesi çok muhtemel.

Öte yandan milyonlarca insanın parasını çalan ve bununla keyif süren Çiftlik Bank tosunu Mehmet Aydın’ın yeni bir fotoğrafı internete düştü. Gözlüklü ve bornozlu haliyle, keyfi yerinde olan Mehmet Aydın’ın bu umursamazlığı ise mağdur insanları kesinlikle çok sinirlendiriyor.
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Akıbetinin şu an için ne olacağı bilinmeyen Aydın’ın işi, açıkçası acımasızlığıyla bilinen Brezilya mafyasının eline düştüyse, olaylar çok da masum ilerlemeyecektir. Ancak keyfine bu derece düşkün olan Tosun’u birkaç hafta içerisinde başka bir ülkede görürsek de şaşırmayacağız.

Etiketler: çiftlik bank, mehmet aydın, çiftlik bank mağdurları
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