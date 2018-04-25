Çiftlik Bank Tosunu Mehmet Aydın’ın Akıl Hocası Ortaya Çıktı

Çiftlik Bank skandallarının olaylı ismi Mehmet Aydın, yüzlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmıştı. Şimdi ortaya çıkan haberlere göre Mehmet Aydın, tüm bunları tek başına planlamadı. Eski bir TV yapımcısı olan ABD vatandaşı Cengiz Samur da olaylarda en az Aydın kadar suçluydu.

Çiftlik Bank Soruşturması kapsamında tüm yurtta Kırmızı Bülten ile aranan ve geçtiğimiz günlerde yakalanan Çiftlik Bank yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, skandala karışan birçok önemli kişiyi açık etti. Şok edici açıklamalarda bulunan Yurdakul, Aydın’ın Çiftlik Bank olaylarını yalnız düzenlemediğini, eski TV yapımcısı Cengiz Samur’un da olaylarda ‘ikinci adam’ olduğunu ifade etti.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan yazılım sorumlusu Yurdakul, 2016 yılının Aralık ayında Mecidiyeköy’de iş görüşmesine katıldığını ve ardından kendisini eski TV yapımcısı Cengiz Samur’un işe aldığını ifade etti. Yurdakul’un açıklamalarına göre Türkiye’deki Çiftlik Bank oyununun kurucu olan Bursa merkezli Çiftlik Bilgi işlem Ltd'nin de Müdürü Cengiz Samur idi.

Şirketin mafya güçlerine karışması sonrası ise Bursa’da olan şirket, İstanbul’a taşınmış ve Samur’da ABD’ye geri dönmüştü. Sonrasında devreye Savaş Yıkılmaz adlı şahsın girdiğini belirten Yurdakul, hal böyle olunca Mehmet Aydın’dan sonra en yetki kişinin de Yıkılmaz olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında farklı tutuklular ile de konuşan yetkililer, Samur ve Yurdakul’un beyanlarını destekler nitelikte cevaplar aldılar.