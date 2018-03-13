Çiftlik Bank Kurucusu Uruguay'a Kaçmış Olabilir!

Sözcü tarafından paylaşılan bir belgeye göre Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'ın en lüks semtlerinden birinde ev almış durumda.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki merkez ofisini kimselere çaktırmadan boşaltan Çiftlik Bank hakkında mağdurların tepkileri çığ gibi büyümeye devam ederken Sözcü gazetesinin ulaştığı yeni bir belge hem mağdurları daha da çok kızdıracak, hem de Çiftlik Bank tartışmalarını daha da alevlendirecek.

Belgeye göre Çiftlik Bank’ın kurucusu olan Mehmet Aydın, 8 Haziran 2017 tarihinde Buenos Aires’teki Türkiye’nin Arjantin Büyükelçiliği’ne gitti ve Avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Aydın, ev adresi olarak ise Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo’yu gösterirdi. Carrasco yalnızca başkent Montevideo’nun değil, Uruguay’ın en lüks semtlerinden biri olarak biliniyor.

Belgeye ulaşan Sözcü’ye bazı açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Tuna, milyonlarca TL’lik dolandırıcılıkla suçlanan Mehmet Aydın ile geçtiğimiz yıl çalışmayı bıraktığını belirtti. İddialara göre Çiftlik Bank’ın kurucusu 27 yaşındaki Mehmet Aydın, mağdurlardan elde ettiği milyonlarca TL ile birlikte yurt dışına kaçmış durumda.