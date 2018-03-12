Kısa sürede birçok üyesinden yüz milyonlarca TL para toplayan Çiftlik Bank’ın merkez şirketine giderek yatırdıkları paraları almak isteyen vatandaşlar, şirketin boşaltıldığını öğrendiler.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci bir açıklama yapmış, Çiftlik Bank’ın Bakanlık tarafından yüksek gelir vaadiyle nitelikli dolandırıcılık olduğuna karar verildiğini belirtmişti. Şirket, bir süredir üyelerine ödeme yapmayı kesmişti ve bazı üyeler, paralarını alabilmek için bu sabah şirketin Ümraniye’deki binasına uğradı. Fakat üyeler, plazada bulunan iş yerinin boşaltıldığı bilgisini aldılar.

Dün Beykoz’da gerçekleştirilen ve yalnızca Çiftlik Bank bayilerinin katıldığı toplantıda itiraf niteliğinde sözler söyleyen Genel Müdür Niyazi Karakoç, "Ben de kandırıldım, işler iyi gitmiyor. Mehmet Bey'e (Mehmet Aydın) ulaşamıyorum, dönüş alamıyorum. Başınızın çaresine bakın." ifadelerini kullandı. Bu zamana kadar yapılanların komplo olduğuna yönelik söylemlerde bulunan Karakoç, ilk kez bu kadar net bir açıklama yapmış oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde bazı bilgiler paylaşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank’ın üye sayısının 132 bini aktif olmak üzere toplam 500 bin olduğunu, bu kişilerden yüksek kar vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı. SPK'nın hazırladığı rapora göre Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL toplayıp 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Geriye kalan 113.4 milyon TL ise Kuzey Kıbrıs’a aktarıldı.