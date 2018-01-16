Çiftlik Bank’ın üyelerine gönderdiği bir videoda, şirketin kripto para ürettiği bir çiftlik kurulduğu görülüyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurunda bulunmasıyla birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın inceleme başlattığı Çiftlik Bank’ın CEO’su şirketi sessiz sedasız devretmiş ve bu birimden ayrılmıştı. Bu sürecin ardından Çiftlik Bank’a para yatıran binlerce kişinin paniğe kapılmasının önüne geçilmesi adına iddialara göre Çiftlik Bank yöneticileri bir video yayınladılar.

Çiftlik Bank yöneticilerinin iddiasına göre videoda tavuk çiftliğinin, gerçek bir Bitcoin madenciliği merkezine dönüştürüldüğü görülüyor. Videoda üzerinde Çiftlik Bank’ın logosunun yer aldığı bir binaya giriş yapılıyor ve güvenlik görevlilerinin konaklayacağı odaya giriliyor. Sonrasında ise kripto para üretmek adına onlarca bilgisayarın yan yana işlem yaptığı görünüyor.

İddialara göre şirketin Balıkesir bölge sorumlusu, üyelerine “Paralarınız güvende. Çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde bir mesaj gönderiyor. Videolu mesajın yanı sıra üyelere bir de yazılı mesaj iletildi:

“Arkadaşlar iyi geceler. Şirketimizin güzel ülkemizde 18 ayda elde ettiği kazanımları biliyorsunuz tarım ve hayvancılıkta değerlendirmektedir. Yine bildiğiniz üzere bu süreç içinde yurt dışında bir çok ülkede serverlar açmıştır. Sadece ve sadece yurt dışı serverlardan ülkemize gelen dövizlerle şirket yönetim kurulumuzun kararıyla 15 aydır dünyadaki yeni trend olan ve ivmesini her geçen gün çoğaltan Bitcoin yani kripto para madeninin üretimi noktasında yatırım yapmıştır.

Bundan 15 ay önce 15 milyon dolar kaynakla yapılan bu yatırımdan şuana kadar 150 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelirlere dokunmadan Çiftlik Bank üyelerinin gelirlerinin büyük çoğunluğu bu gelirden karşılanmıştır. Şirketimiz ayakları yere sağlam basarak yürümeye devam etmektedir. Kullanıcıların paralarının yeni üyelerden karşılandığını iddia edenlere cevap niteliğindeki bu gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Biz Çiftlikbank ailesi olarak ülkemize tarım ve hayvancılık sektöründe büyük işlere imza atmak için gelişen teknolojinin tüm imkanlarını seferber eden bir beyin takımımız olduğunu gururla bildirir iyi geceler dilerim.”

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.