'Çığlık' Tablosundaki Gökyüzünün İlham Kaynağı Belli Oluyor!

Edvard Much'ın 19 yüzyılda resmettiği ve dünyanın en bilinen eserleri arasında yer alan tablodaki bulutların sır perdesi aralanıyor. Bilim insanları ender rastlanan bir bulut türünün Much'a ilham kaynağı olduğuna dair yeni bir teori ortaya attılar.

“Çığlık” orijinal adıyla “The Scream” tablosu 1893 yılında ünlü ressam Edvard Munch tarafından resmedildi. Aslında tüm tabloya hakim olan gizemli hava ve insanı ürküten tekniği ile filmlere, kitaplara, akademik araştırmalara ve psikoloji biliminin derinliklerine yardımcı oldu.

Yapılan yeni bir araştırma tablodaki esrarengiz havanın çığlık atan adamdan sonra en büyük destekçisi olan bulutların Munch tarafından nereden esinlenilerek yapıldığına dair ipucuları sunuyor.

Bilim insanları, ikonik ve saykodelik gökyüzünün anlamını çözdüklerine inanıyorlar. Ressamın ilham aldığı yerin Norveç’in yüksek rakımlı soğuk bölgelerinde oluşan ve oldukça ender rastlanan bir bulut türünün olabileceği konusunda ciddi bir fikir birlikteliği söz konusu.

Karanlık havası, çoğu kişiye göre bir insan; çoğu kişiye göre insan benzeri bir figürün, dönen kırmızı-turuncu bulutları arkasına bakarak takındığı korku dolu ifadesi bir çok insani duygunun tek bir resimde barındırılmasını sağlıyor.

2004'te Amerikalı gök bilimciler, Munch'ın 1883 yılında Krakatoa volkanik patlamasının sebep olduğu gökyüzü kirliliğini resmettiğini teorileştirmişti. Ancak son araştırma bu fenomenin geçici olay sonucu değil nadir karşılaşılan fakat sürekliliği olan bir olay sayesinde oluştuğunu savunuyor: Oslo üzerinde zaman zaman gözüken 'inci seli' bulutları kuzey ışıklarının atmosferle dansını bizlere sunuyor.

Oslo Üniversitesi araştırmacı Helene Muri gazetecilere verdiği demeçte "Volkanik patlama Munch'un bulutlarındaki dalgalanmayı hesaba katmadan ortaya atılmış bir teoridir. Volkanik toz tonuyla kaplı gün batımı, patlamanın ardından birkaç yıl yaygın olarak görülüyor. Oysa Munch'un korkunç görünümün -tıpkı günlüklerinde bahsettiği gibi- bir eylemi resmettiği gerçeği bizim teorimizi destekliyor" şeklinde konuştu. Munch, günlüklerinde aniden kan kırmızısı olan gökyüzünü yazmıştı.

İnci seli bulutları, yaklaşık 20-30 kilometre yükseklikte, yüksek sıcaklıklarda atmosferde çok soğuk bölgelerde alışılmadık koşulların bir araya gelmesiyle oluşurlar ve kış aylarında yüksek enlemlerde görünme eğilimi gösterirler. İnce oldukları için, bu bulutlar gündüzleri, ancak gün doğumu öncesi veya gün batımı öncesinde görülemezler.

Araştırmacı Muri, "19. yüzyılın sonlarında Oslo bölgesinde inci seli bulutlarının olduğunu biliyoruz. Başka bir dünyada olabileceğiniz inanmanızı sağlayacak güzel olurlar” şeklinde konuştu.

2014'te güneydoğu Norveç'te görülen bulutların, Munch'un resmine olan çarpıcı benzerliği araştırmaların başlamasını sağlamışlardı.

