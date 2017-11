Google'ın zayıf donanımlı cihazların daha yüksek performans göstermesini sağlayacak yeni temizlik uygulaması Files Go'nun APK dosyası yayınlandı.

Günümüzde cihazların donanımları güçlendikçe yüklenen uygulamaların ve depolanan dosyaların boyutları da artıyor. Özellikle sürekli çalışarak cihazı yavaşlatan bazı uygulamalar ve cihazda birden fazla yer alarak depolama alanını şişiren fotoğraflar, kullanıcıları uzun süre üçüncü parti temizlik uygulamalarını kullanmaya itmişti.

Akıllı telefon üreticileri, tüketicilerin bu ‘temizlik’ ihtiyacını fark ederek son dönemlerde tanıttıkları cihazlar için kendi temizlik uygulamalarını geliştirmeye başladılar. Google da bu şirketlerin arasına girerek Files Go adındaki kendi temizlik uygulamasını geliştirmeye başladı. Uygulama şu an için kapalı beta programında olsa da APK ile yükleyerek denemek mümkün.

Files Go, Google’ın I/O 2017 Konferans’ında açıkladığı Android Go girişiminin bir parçası. Android Go, temelde zayıf donanım bileşenlerine sahip cihazların Android işletim sistemini daha iyi çalıştırmasını amaçlayan bir proje. Files Go da 10MB dosya boyutu ile Android Go’nun amacına son derece uyuyor. Files Go resmi olarak tanıtıldıktan sonra birçok modelde ön yüklü gelecek. Fakat ön yüklü olmaması durumunda Play Store’dan da indirilebilecek.

Play Store’da uygulamanın yetenekleri ile ilgili; cihazınızda daha önce hiç olmadığı kadar boşluk yaratabileceği, cihazı performanslı tutmak için kullanmadığınız uygulamaları kaldırmayı önereceği, birden fazla kaydedilmiş resimleri algılayıp silmeyi önereceği, dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde çevrimdışı paylaşabileceği yazıyor. 10MB’lık bir uygulama için fazlası ile işlevsel yetenekleri olduğu söylenebilir.

Google’ın belki de en büyük eksiği kendi işletim sistemini daha performanslı tutmayı başaracak bir temizlik uygulamasıydı ve Files Go ile birlikte bu açık da kapanmış olacak. Üstelik Files Go sadece bir temizlik uygulaması değil, aynı zamanda bir dosya yönetim uygulaması. Files Go, Play Store’da bulunmasına rağmen kapalı betada olduğu için indirilemez. Fakat buraya tıklayarak APK dosyasını indirebilir ve uygulamayı deneyebilirsiniz.