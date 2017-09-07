Android Oreo Güncellemesini Beklemeyin, Bu Listeden Yükleyin

Google’ın mobil işletim sistemi Android, 8.0 sürümü olan Oreo ile sahnede. Eğer elinizde Android One, Pixel ya da Nexus cihazlarından biri yoksa, uzun süren bir bekleyiş içine düşmeden güncellemeyi manuel olarak yükleyebilirsiz.

Google, Android üzerinde yaptığı değişiklikleri her yeni sürümde olduğu gibi Oreo’da da yavaş yavaş dağıtacak. Bu durum, Android One, Pixel ve Nexus gibi torpilli cihazlara sahip olmayanlar için aylar sürecek bekleyişi ifade ediyor.

XDA-Developers tarafından yayınlanan bu listeden indireceğiniz ROM dosyalarıyla Oreo güncellemesine manuel bir şekilde kavuşacaksınız. Ancak Google’ın kontrolü dışında gerçekleşecek bir işlem yapacağınız için, cihazınız için hazırlanan nihai sürümün tüm özelliklerini göremeyebilirsiniz. Gayri resmi olan bu listenin başarılı bir hizmet olduğunu vurgulamakta fayda var. Böylece birçok kişi Google’ın güncelleme dağımındaki adaletsiz takvimine karşı önlemini almış oluyor. Ayrıca listede LineageOS 15.0 için de ROM dosyalarını bulacaksınız.

Yüklemeden önce önemli uyarı: Aşağıdaki sürümler yukarıda da belirttiğimiz üzere gayri resmi oldukları için, gündelik kullanımlarınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu durumu geliştirici sürümlerine benzetmek doğru olacaktır. Dolayısı ile eğer elinizde Oreo güncellemesini almayı bekleyen ve sorun yaşadığında canınızı sıkmayacak bir cihaz olması en doğru adım olur. Kişisel verilerinizin yedeğini almayı unutmayın.

Asus:

Zenfone 5 (Android Oreo)

HTC:

HTC One M8 (LineageOS 15.0)

HTC One M8 (Dual SIM) (LineageOS 15.0)

Lenovo/Motorola:

Moto G 2013 (LineageOS 15.0)

Moto G 2013 4G (LineageOS 15.0)

Moto G 2014 LTE (LineageOS 15.0)

Moto G 2015 (LineageOS 15.0)

Moto X 2014 (LineageOS 15.0)

Nexus:

Nexus 5 (Android Oreo)

Nexus 6 (Android Oreo)

OnePlus:

OnePlus One (Android Oreo)

OnePlus 2 (LineageOS 15.0)

OnePlus 3/3T (LineageOS 15.0)

Samsung:

Samsung Galaxy S6 (Android Oreo)

Samsung Galaxy Tab S2 (Android Oreo)

Sony:

Sony Xperia SP (Android Oreo)

Sony Xperia T/TX/V (Android Oreo)

Xiaomi:

Xiaomi Redmi 3 (LineageOS 15.0)

Xiaomi Redmi Note 3 (Snapdragon'lu versiyon için) (Android Oreo)

Xiaomi Redmi Note 4 (LineageOS 15.0)

Xiaomi Mi Max (Android Oreo)

Xiaomi Mi 3/Mi 4 (Android Oreo)

Xiaomi Mi 4C (LineageOS 15.0)

Xiaomi Mi 5 (Android Oreo)

Xiaomi Mi 5S (LineageOS 15.0)

Xiaomi Mi 5S Plus (LineageOS 15.0)