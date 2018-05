Gelişen teknoloji ile birlikte şüphesiz ki her şey değişiyor ve gelişiyor. Hal böyle olunca da kimi zaman bize, dokunmatik ekranlar bile külfet verici gelebiliyor. Bu noktada size muhteşem bir haberimiz var: Cihazlarınızı bir hareketinizle kontrol edebileceksiniz.

Tahmin edersiniz ki her geçen gün yeni bir teknoloji ile tanışmak artık bizim için olağan oldu. Öyle ki, yıllar önce çıkan cep telefonları ile şimdikilerin alakası bile yok. Bu noktada özellikle akıllı telefonlarımızdan aşina olduğumuz dokunmatik ekranlar, hayatımızın her alanına yayıldı. Fakat her yenilik gibi bu da eskimeye başladı.

Dokunmatik ekranlar çok kullanışlı olsa da, beraberinde farklı sorunlar da getirdi. Örneğin elleriniz ıslakken birçok akıllı telefonu eğer suya dayanıklı değil ise kullanamazsınız. Aynı şey yemek yaparken de geçerli olabilir. Hal böyle olunca da seveceğinizi düşündüğümüz bir cihaz ile sizleri tanıştırmak istedik. Bixi Touch-Free Smart Controller.

Şu an için 79 dolardan satışa sunulan cihaz ile gözünüzü yoldan ayırmadan telefonunuzu kontrol etmeniz oldukça kolay ve güvenilir olacaktır. Bunun yanı sıra birçok farklı işlevi de bulunan Bixi, sahip olduğu sensörler sayesinde hareketinizi algılayabilecek. Diğer yandan cihaz için akıllı ev ve araçlarınızda olmazsa olmaz bir araç diyebiliriz. Normalde fiyatı 99 dolar olan cihaz şu an için indirimde ve eğer siz de akıllı ev cihazlarına merak duyuyorsanız, bağlantıya tıklayarak ürüne göz atabilirsiniz.