II. Dünya Savaşından Kalma Dev Bir İşaret Ortaya Çıktı

II. Dünya Savaşı sırasında herhangi bir taraf tutmayan İrlanda, son günlerde aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki gibi yangınların baş gösterdiği ülkedeki bir sahilde, bitki örtüsünün ortadan kalkmasıyla savaştan kalma dev bir yer işareti ortaya çıktı.

Sıcaklıklar arttıkça yangın ihtimali de artıyor. Dünyanın pek çok bölgesinde baş gösteren bu yangınlar, son yıllarda uyarı sıklığını arttıran bilim insanlarına hak verilmesi gerektiğinin kanıtı. Uzmanlara göre iklim değişikliği ile mücadele edilmezse yangınlar devam edecek.

Son aylarda İngiltere, Yunanistan, İspanya, Portekiz, ABD ve Türkiye’de yangınların ardı arkası kesilmiyor. İrlanda da bu yangınlardan nasibini aldı. Ülkenin batısında yer alan Dublin kentine çok yakın olan Bray sahillerinde bitki örtüleri, çıkan yangın sebebiyle zarar gördü.

Yangınlar sonucunda yıllardır fark edilmeyen "Eire" yazılı bir işaret ortaya çıktı:

Eire, İrlanda Cumhuriyeti için kullanılan bir kısaltma.

Dünya savaşları döneminde radar ve takip teknolojileri yok kadar azdı. Uçaklarla devam eden bombardıman operasyonlarında her şey pilotların kontrolü altındaydı. Süreç tamamen insan kontrolünde gerçekleşince hata yapma şansı da artıyordu. Normalde taraf tutmayan bir ülkeye bomba atmak gibi hatalardan söz ediyoruz.

Coğrafi olarak Avrupa kıtasına yakın olan, İngiltere adasının hemen solunda bulunan İrlanda, II. Dünya savaşında tarafsızdı. Yani saldırı altında kalmaması gerekiyordu. O dönemde ülke sınırları içerisinde pek çok yere dev işaretler yapıldı. Bu işaretler, pilotların göreceği kadar büyüktüler. Havada dolaşırken altlarındaki topraklara bomba atmamaları gerektiğini anlıyorlardı.

İrlanda’nın bu bölgesinin karşısında, İngiltere sahillerinde yer alan Derbyshire’da yangınlar sonucunda bazı kalıntılar keşfedildi. II. Dünya Savaşı’nda yapılan siperler ve kazı çalışmaları, bitki örtüsüyle yıllardır burada da gizlenmiş durumdaydı.