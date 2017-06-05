Tüm Dikkatleri Çeken Essential, Marka İhlaliyle Suçlanıyor!

Android’in mimarı Andy Rubin’in firması Essential, geçtiğimiz hafta telefon dünyasına çağ atlatacak Essential Phone’u duyurmuş ve birçok olumlu tepki almıştı. Popüler aksesuar üreticisi Spigen, “Essential” teriminin marka ihlali oluşturduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuracak.

Essential, ilk ticari adımını atmadan ilk anlaşmazlığını yaşadı. Oldukça iyi bilinen ve akıllı cihazlar için ürettiği aksesuarlarla sevilen bir şirket olan Spigen, Essential’a yeni üreteceği cihazlarda kullandığı “essential” terimini kaldırması gerektiği, yoksa ticari ihlal oluştucağına ilişkin bir mektup gönderdi. Bildiğiniz üzere “essential” kelimesi “temel” anlamına geliyor ve Andy Rubin’in yeni Essential Phone’u üzerinde oldukça sağlam bir imaj oluşturuyor. Bu kelime, aynı zamanda üretici firmanın da adı konumunda.

Spigen, bir dizi aksesuarı için çoktan “essential” adının haklarını satın aldığını belirtiyor. Essential’ın cihazı piyasaya sürmesi ardından ortaya karışıklık çıkacağını belirten Spigen avukatları, Essential’in ticari marka başvurusunun ABD Patent Bürosu tarafından reddedildiğini dile getiriyorlar.

Spigen'in hukuk ekibi, Essential'ın "Essential" terimini kullanma konusundaki ısrarı 15 Haziran’a kadar devam ederse, gerekli hukuki işlemleri başlatacağını belirtiyor.

Bu durumun ve mahkeme sürecinin Rubin'nin Essential firmasına büyük bir engel teşkil etmesi şimdilik zor görünüyor. Bir ürün çıkartmak, bunu kamuoyuna tanıtmak şimdilerde firmaların hiç zorlanmadığı alanlar. Asıl iş, tüketiciye ulaşmak ve bu konuda birçok devin başı tıpkı Essential gibi ağrıyor.