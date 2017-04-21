ABD’de yaşayan Lizzy Fenton isimli üniversite öğrencisi, hoşlandığı erkeğe açılamayınca bir PowerPoint sunumu hazırlayıp hislerini açığa vurdu.

ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nde eğitim gören ve aynı zamanda yarı zamanlı olarak çalışan Lizzy Fenton, başarılı bir öğrenci olsa da hislerini açıklama konusunda hala zayıf. Kendisinin de farkında olduğu bu durumu çözmek için aklına sıra dışı bir fikir gelen Fenton, hoşlandığı çocuğa hislerini PowerPoint ile hazırladığı sunumla aktarmış.

‘Neden benimle çıkmalısın?’ başlığıyla hazırladığı sunuma “Ailenin sana kız arkadaşın yok mu demesinden sıkıldın mı? Artık aramana gerek yok” şeklinde giriş yapan Fenton, ne kadar uygun bir partner olduğunu göstermek için de kendisini “Anne onayından geçirtebilecek kapasitede” olarak tanıtıyor.

‘Tek eşlilik tarzın değil mi? Hiç sorun değil’ deyip buna da kendisince hoş bir çözüm getiren Fenton, “Üç farklı saç stilimle farklı kızlar olabiliyorum” diyerek çocuğun kalbini kazanmak için şansını zorlamaya devam ediyor.

Son olarak teklifini kabul etmesi halinde kendisinin ekonomik anlamda bir yük olmayacağını söyleyen Fenton, genellikle yoğun bir tempoda çalıştığı için üzerine çok düşmeyeceğini de söylüyor. Sosyal medyada müthiş destek gören Fenton için 2012 Miss America güzeli, “Telefonumun arka plan fotoğrafı Lizzy” açıklamasında bulunmuş.

Bu kadar uğraşın ardından bırakın kabul etmeyi, evlilik teklifinde bile bulunabileceğini düşündüğümüz Carter isimli ‘sevimsiz’ nasıl bir cevap vermiştir dersiniz? ‘Ay bu çok hoş. Lütfen benimle iletişim kurmaya son ver!’

Haberi hazırlarken aklıma dün paylaştığımız Einstein ve Evlilik Sözleşmesi temalı haberi geldi. Carter’a da böyle bir eş lazım ki anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu.