Bu yazımızda, şu an daha "Kickstarter"da olan ama çıksa olay yaratacak 4 ürünü listeledik.

Kickstarter, bir çok teknolojinin neredeyse çıkış noktası olan bir site. Amacı ise çoğu takipçimizin de bildiği gibi, projelerinizi tanıtarak bağış toplamak. Bazen gerçekten kötü ürünler de çıkabiliyor. Ancak uçan kaykaylar gibi teknolojilere ulaşmamızı "Kickstarter"a borçluyuz. Biz de bu sene Kickstarter'da bağış bekleyen ve çıksa gerçekten ortalığı yerinden oynatacağını düşündüğümüz 4 ürünü sizin için listeledik.

Pimax 8K VR Başlığı

Pimax daha önce 4K VR başlığı da üretmiş bir marka. Ancak şu an hala bağış süreci süren ürün, kağıt üstünde acayip iyi gözüküyor. Öncelikle göz başına 3,840 x 2,160 bir çözünürlük sunuyor. 90 Hz yenileme hızıyla 200 derecelik bir görüş açısı sunan VR başlığının çıktığı zaman, 1,080 x 1,200 göz başı çözünürlüğe ve 110 derecelik görüş açısına sahip sahip Oculus Rift ve HTC Vive'ı çok rahat alt edeceğini düşünüyoruz. Şu an eğer projeye 500 dolar yatırırsanız, kampanya bitip üretim sürecine geçildiğinde bu gözlüklere hemen sahip olabiliyorsunuz. Kickstarter bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

BioLite FirePit - Dumansız ve enerji üreten özel kamp ateşi

BioLite'ın ürünlerini zaten seviyoruz. Hem kamp yaparken ateş yakma ihtiyacımızı güvenli bir şekilde gören hem de enerji ihtiyacımıza çare olan ürünler üretmekte çok başarılılar. Bu yeni ürünleri ise tam anlamıyla hem bir mangal, hem kamp ateş hem de güneş panelleri olan bir enerji üreticisi. Yine bu harika ürüne 200 dolar gibi bir bağış yaparsanız üretime geçtiği anda sahip olabiliyorsunuz. Tam setiyle sahip olabilmek için 750 dolar civarı bir bağış yapmanız gerekiyor. Ne diyelim, biraz pahalı. Ancak doğada her duruma hazırlıklı kampçıların genel anlamda ekipmanlara harcadığı paraları düşünürseniz, çok fazla bir para değil. Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Arduventure: 8-bit RPG For Arduboy

Arduventure ve Arduboy birbirleriyle çok bağlantılı hem bir konsol hem de bir oyun. Aslında olay şu, Arduboy'un üreticileri kredi kartı boyutunda süper taşınabilir 8Bit bir konsol yapıyorlar. Ancak konsolu boş göndermek istemedikleri için içerisine de "Arduventure" isimli bir oyun yazıyorlar. Ürün yaklaşık 39-49 dolar arası bir fiyat aralığında değişebiliyor. İsterseniz konsolu 39 dolara alıp internetten bedavaya kendiniz oyunlarını yüklüyorsunuz. İsterseniz de 49 dolara içerisinde "Arduventure" isimli oyun yüklü halde satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bu konsolu seven bir internet dolusu insan olduğu için, konsolun topluluğu her gün konsol için ilginç oyunlar üretiyor. Yani biraz eski zamanı anmak ve bunu yaparken de her yere taşınabilir konsol almak istiyorsanız bu ürün tam size göre. Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ürünün fonlaması bitti bitecek, yani ürünün çıktığı gibi ilk siz sahip olabilirsiniz.

Delfast eBike -Uzun sürelerce gidebilen elektrikli motorsiklet

Elektrik motorları, teknoloji geliştiğinden beri artık hem küçüldü, hem de yeni gelişen batarya teknolojileri sayesinde tek şarjla uzun sürelerce gidebiliyorlar. Bu elektrikli motorsikletin farkı ise hem taşınabilir olması hem de tek şarjla tam 380 kilometre yol gidebilmesi. Ancak bu motor maalesef çok ucuz değil. Yaklaşık 3600 Dolara kargosu dahil tüm dünyaya gönderim yapan Delfast'ın şu anda bağış kampanyasının bitmesine 40 günden az kalmış durumda. Eğer pahalı zevkleriniz varsa ve uzun yollarda saatte 55 ila 80 kilometre hızlara çıkabilen modellerle sürmek isterseniz bu motor tam size göre. Kickstarter sayfasına buradan girip hakkında daha detaylı bilgi öğrenebilirsiniz.