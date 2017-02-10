Çıktığı Döneme Damgasını Vuran 10 Efsane Telefon!

Mobil cihazların hızlı gelişimi, herkesi şaşırttıyor. Çok değil, birkaç on senede böylesine gelişen bu teknolojinin ilk örneklerini görmüş müydünüz? İlk çıkan telefondan günümüze, en etkili 10 mobil telefonu listeledik.

“Teknoloji hızla gelişiyor” cümlesi 2000’den sonra doğanlar için çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Çünkü onlar için bu hayatın doğal akışının bir parçası. Ama biz 90’ları hatırlayanlar, bu hızın anormalliğini hayatımızın içinde deneyimledik. 80’li yıllardaki mobil telefonları ancak Amerikan filmlerinden gören Türk insanı, 90’ların ikinci yarısında cep telefonlarına alışmıştı bile. 2000’li yıllar ve sonrasındaki akıllı telefon çağı, cebimizde Ay’a giden uzay mekiğinden daha ileri teknoloji taşıdığımız günler oldu. Gelecek ne gösterir bilinmez, ama işte geçmişten günümüze en etkili 10 mobil cihaz!

1-Motorola DynaTAC, 1984

Her şeyi başlatan telefon DynaTAC idi. 1984’de piyasaya çıkan ve 4000 dolara satılan bu telefon, 10 saatlik şarjla ancak 30 dakika konuşulabilme imkanı veriyordu.

2-Motorala StarTAC, 1996

1000 dolara satılan bu cihaz, yıllarca film ve dizilerde yıldızların elinde gördüğümüz bir aletti.

3-Nokia Communicator, 1996

Aslında ilk akıllı telefon diye tanımlayabileceğimiz bu alet, 8 mb depolama alanına sahipti. Email atabiliyordu ve bir bilgisayar gibi klavyesi vardı. Hatta bununla internete dahi bağlanabiliyordunuz.

4-Nokia 6210, 2000

6210, döneminin popüler telefonlarından biriydi. Bir zamanların telefon piyasası Doğubank’ta neredeyse her 10 telefondan 6’sı 6210 idi.

5-Nokia 3310, 2000

Aslında titreşimli telefon furyası 3210 ile başladı ancak 3310 ile taçlandı. Ayrıca SMS boyutunun uzun olması ve “Yılan 2” oyununu hatırlayanlar olacaktır. 2000’lerin başında, herkesin elinde bu cihazdan bir tane vardı.

6-Treo 180, 2002

Palm Treo’yu hatırlayanlar, PalmOS tabanlı telefonların Handspring Treo 180 ile başladığını da hatırlayabilirler. İçinde uygulama bile çalıştırabilen bu telefon birçok özellikle gelmişti.

7-Motorola Razr, 2004

Razr, en şık kapaklı telefonlardan biriydi. Bana göre hala da öyle. İçinde o dönemin modasına uygun her şey mevcut, ayrıca şarj için bir miniUSB porta ve müzik çalara sahip.

8-Blackberry Curve, 2007

2007’de piyasaya çıkan BlackBerry Curve 8300 telefona neredeyse koca bir klavye koyarak devrim gerçeleştirmişti. Dahili kamerasını hatırlayanlar da olacaktır.

9-iPhone, 2007

Ve iPhone… Dünyayı değiştiren telefon. Steve Jobs’un vizyonerliği ile hazırlanan bu telefon, dönemin en parlak akıllı telefonuydu. Kişisel fikrim, hala da en iyisi olduğu yönünde!

10-Samsung Galaxy Note 7, 2016

Galaxy Note 7 sonsuza dek hatırlanacak. Çünkü Çinlilerin barutu bulması, Avrupalıların silahta kullanması ve Samsung’un patlayan telefonu bulması 3 büyük tarihi olay! Teşekkürler Samsung.