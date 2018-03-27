Etçil Bakteriler Yüzünden Cildinin Üçte Birini Kaybetti

Çok sık rastlanmasa da, etçil bakteriler zaman zaman insan vücuduna yerleşerek ciddi hasarlara sebep olabiliyor. Amerika'da bir kadının başına gelen bu talihsiz durum, deneysel bir tedavi sayesinde düzeltilmiş.

37 yaşındaki öğretmen Christin Lipinski, kendini halsiz hissettiği ve koltuk altında bir ağrı olduğu için doktora gitmiş. Gittiği doktor, grip teşhisi koyarak hastasını eve yollamış ancak Lipinski ağrıları dayanılmaz hale gelince daha kapsamlı bir araştırma için bir travma merkezine gitmiş. Yapılan testler sonucunda kadının grip olmadığı, vücudunun belirli bölgelerinde ölümcül etçil bakteriler olduğu ortaya çıkmış. Lipinski, bakteriler yüzünden oluşan enfeksiyon sebebi ile ameliyata alınmış. Sol koltuk altından aşağıya doğru uzanan büyük bir bölgedeki deri, enfeksiyonu yok edebilmek için alınmış.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Kevin Foster, kas dokularına kadar inmek zorunda kaldıklarını ve yaranın çok derin olduğunu söylemiş. Normal şartlarda eksilen deri yerine vücudun başka bölgelerinden deri alınarak bir nevi yapa yapılıyor. Ancak Lepinski'nin yarası ve derisiz kalan bölge o kadar büyükmüş ki, bu yöntemi uygulamaları mümkün olmamış. Bunun üzerine doktorlar yeni ve deneysel bir çalışmayı denemek için gerekli izinleri alarak işe koyulmuşlar.

Üretilen bu sprey, kişinin kendi cilt dokusundan hazırlanıyor ve yaralı bölgeye sıkılarak zaman içinde derinin kendi kendini tedavi etmesini sağlayan enzimler içeriyor. Açık yaranın üzerine uygulanan spreyin yarayı yavaş iyileştireceği düşünülmüş ancak bir hafta sonra pansuman açıldığında elde edilen sonuş doktorları da şaşırtmış. Cilt bir hafta gibi kısa bir sürede %95 oranında iyileşme göstermiş.

Doktorlar cildin hala kızarık ve biraz pürüzlü olduğunu ancak bunun da zamanla düzeleceğini düşünüyor. Elde edilen sonuçlara bakılacak olursa da, deneysel olan bu ürün çok da uzak olmayan bir zaman diliminde ilaç sektörüne dahil olacağa benziyor.