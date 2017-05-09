Çılgın Hakim, Verdiği Cezalarla İnternet Fenomeni Oldu!

Amerikalı hakim, adalet sistemini kendi belirlediği cezalara göre veriyor, çok da güzel yapıyor. Bakın yanlış davranışlarda bulunan kişiler, bu hakim tarafından ne gibi cezalar almışlar.

Bu sıralar ülkemizde hukuk sistemi sıkça tartışılıyor. Daha çok siyaset yönünde olan tartışmalarda, medya karşıtı sonuçlar kullanıcıların sinirini bozuyor. Ülkemize böyle bir hakim bulunur mu bilinmez ancak Amerika Ohio’nun Painesville ilçesinde görev yapan Michael Cicconetti isimli hakim, hukuku en iyi uygulayan hakimlerden birisi olarak göze çarpıyor.

21 yıldır bu işi yapan hakim, bu süreçte yargılanan kişilere birbirinden farklı cezalar verdi. İşin ilginci, Cicconetti’nin ceza verdiği kişilerde, o suçu tekrar yapma eğilimi ortadan kalkıyor.

5 çocuğu bulunan hakim, yargılanan kişinin suçuna göre hapis cezası veya farklı cezalar veriyor. İşte bu cezalardan bazılarına göz gezdireceğiz.

Açık alanda cinsel ilişkiye giren çifte ceza

İnsanların bulunduğu bir yerde cinsel ilişkiye giren çift, etraftaki insanların rahatsızlığından dolayı mahkemeye, Cicconetti’nin karşısına çıkarılmış. Çifte verilen ceza, ilişkiye girdikleri parkın tüm çöpünü temizlemek ve bir gazetenin reklam köşesini kiralayarak kendilerini gören herkesten özür dilemek olmuş.

Yavru kedileri ormana bırakan kadına ceza

Bir kadın, 35 yavruyu ormana götürerek korunmasız bir şekilde bırakmış. Mahkemeye çıkan kadına para ve Kasım ayının bir gecesinde, ormanda tek başına kalma cezaları verilmiş. Yanında yiyecek, içecek veya çadır bulunmadan ormanda bir gece geçirmesi gereken kadının, Cicconetti’nin insafı üzerine kendi imkanları ile ateş yakmasına izin verilmiş.

Polise domuz diye bağıran adama ceza

Adamın biri, bir polis memuruna “domuz” diye hitap etmiş. Mahkemeye çıkarılan adamın ceza olarak 170 kiloluk domuz taşımasına ve bunu taşırken elinde “Bu bir polis değildir” yazılı karton tutmasına karar verilmiş.

Alkollü halde araç kullanan sürücüye ceza

Alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü, mahkemeye çıkarılmış. Mahkeme bu konuda çok yaratıcı bir ceza vererek, sürücüyü morga götürmüş ve sorumsuz sürücüler yüzünden hayatını kaybeden insanlara saatlerce baktırılmış.

Taksiye binip parasını ödemeyen kadına ceza

Taksiye binip parasını ödemeyen kadına verilen ceza da son derece yaratıcı. Mahkemede toplamda 48 kilometre yol yapan taksinin gittiği bütün yol, kadına yürütülmüş.

Yoksullar için toplanan parayı çalan adama ceza

Yoksullar için ufak ufak para toplanan kutuyu çalan adamın sokakta evsizler gibi bir gün geçirmesi yönünde karar alınmış.

İlkokul servisinin tekerleğini patlatıp kaçan Lise öğrencilerine ceza

İlkokula giden çocukları alan servisin tekerleğini patlatan lise öğrencileri, ceza olarak ilkokul çocuklarını pikniğe götürmek zorunda kalmışlar.

Bu cezaların ardından yaklaşık %90’nın hayatları boyunca başka suç işlemedikleri görülüyor. Her şeyde hapis veya para cezası, bazı insanların olayları umursamamasına sebep oluyor. Empati kurmayı öğreten bu hakime teşekkürlerimizi sunuyoruz.