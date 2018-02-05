Ani yükselişinin ve yarattığı tartışmaların ardından büyük bir hızda düşmeye başlayan Bitcoin hakkında, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden John McAfee iddialı açıklamalarda bulundu. Daha önce 2020 yılı için 500 bin dolar hedefi koyan isim, beklentilerini ikiye katladı.

1980’li yılların sonlarına doğru kurduğu yazılım şirketi McAfee ile büyük ilgi toplayan John McAfee, 2 Şubat’ta düzenlenen bir zirvede katılımcıların sorularını yanıtladı. Bu yılın sonundaki Bitcoin fiyatını tahmin etmek amacıyla konuşmaya başlayan isim, Bitcoin’in 2020 yılında 500 bin dolara ulaşacağını belirtti. Kasım 2017’de beklenmeyen yükselişin sonucunda, Aralık ayına geldiğimizde 5 bin doları göreceğimizi tahmin eden McAfee haklı çıkmıştı. Çünkü Bitcoin o dönemde 20 bin dolar barajını aşmıştı.

Fakat durum şu an öyle değil. Piyasa değerinin büyük bir kısmını eriten kripto para birimi Bitcoin, 8 bin dolara kadar geriledi. McAfee, görüşlerinden dolayı kendisiyle dalga geçmeye başayan büyük bir kitle karşısında beklentilerini 2 gün içinde 2 katına çıkarttı ve Twitter üzerinden, 2020 yılında Bitcoin’in 1 milyon dolara yükseleceğini belirtti.

Hatta ünlü isme göre pek çok uzman ve akademisyen, televizyonlarda çıkıp Bitcoin aleyhine söyledikleri için 2020 yılında diplomalarını yemeye başlayacaklar. McAfee anlaşılan o ki açıklamalarıyla Bitcoin ve kripto paraların büyümeleri için duyulan güven ihtiyacını enjekte etmek için çabalıyor.

Artık bundan iki ay sonra bile Bitcoin’e ne olacağını bilmek imkansız. Çünkü bir ay önceki değerinin yarısından fazlasını kaybetti. John MecAfee’nin güvenlik şirketi dışarıdan bakıldığında Bitcoin üretimi ve piyasasıyla ilgili değil. Fakat şirket, siber güvenlik için bir devrim niteliği taşıyan, aynı zamanda Bitcoin’in alt yapısında bulunan Blok Zinciri teknolojisini kullanıyor.

İlginçtir ki McAfee, geçtiğimiz yıl Bitcoin’in gövdesinden ayrılıp yeni bir para birimi olan Bitcoin Cash’i de savunuyor, hatta gelecekte potansiyel olarak en değerli kripto para birimi olacağını söylüyor. Bitcoin Cash’in ödeme seçeneği olarak kullanılmak için oldukça müsait bir yapıda olduğunu vurgulayan John McAfee, bu açıklamaları öyle bir zamanda yaptı ki yatırımların seyrini bile değiştirebilir.

McAfee'nin 17 Temmuz 2017'de bir Twitter kullanıcısının 'yani 1 Bitcoin, 3 yıl içinde 500 bin dolar olacak, öyle mi?' sorusuna verdiği cevap: Eğer aksi olursa, ulusal bir teleziyonda penisimi yiyeceğim.

Yakın zamanda Bitcoin’in geleceğine ilişkin pek çok fragman göreceğiz. En önemlisi de teknoloji dünyasının kapital devlerinden önemli açıklamalar duymamız da an meselesi. Intel ve Nvida’nın kripto para madenciliği için özel işlemciler geliştirdiği bir dünyada kripto paraların muhtemel egemenliğini göz ardı edemeyiz.

Gene de John MecAfee’nin açıklamaları fazlasıyla iddialı. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz dostlar, takipte kalın.