Donald Trump'ın Yıllar Boyunca Kullandığı Tüm Arabalar

Donald Trump, yıllar boyunca birçok araba kullandı, kullanmasa da kullandırttı. Gelin bu süper arabalara yakından bir göz atalım.

Amerika’nın en çılgın ve kontrol edilemez başkanı olmaya aday Donald Trump, Amerika’nın güçlü inşaat firmalarından birisinin sahibi. Durum böyle olunca, 45. Amerika Başkanı’nın en ufak olayı bile zamanında fazlasıyla gündem olmuş. Donald Trump, geçtiğimiz cumartesi günü Reuters’a verdiği röportajda arabalarla ilgili konuştu. “Araba sürmekten hoşlanıyorum, ancak artık araba kullanamam” diyen başkan, bu cevabın ardından, bu yıla kadar hangi arabaları kullandığı sorusunu akıllara getirmiş oldu.

Başarıyla dolu bir hayatı bulunan Trump, bu yüzden de her zaman gündemde kalmayı başarmış bir isim. Bloomberg’ün yaptığı araştırma, Donald Trump’ın bir dönem kullandığı veya bindiği tüm arabalarla tanışmamızı sağladı. Parayı bulduktan sonra kullandıkları dersek çok daha doğru olacaktır. Aralarında efsane arabaların yer aldığını da söylemeden geçemeyeceğim.

2007 model Ferrari F430 F1 Coupe

Trump'ın dünyanın diğer başkanlarından farklı olduğunu gösteren yegane araba. Trump bu aracı 2007'de satın almış ve üzerinde yalnızca 2400 kilometre yol yapmış. Normalde 490 beygirlik V8 motoru olan araca, 200 beygir gücünde ekstra güç eklenmiş. Ferrari F430 F1 Coupe, bir devlet başkanı tarafından kullanılan en süper araba.

1998 model Cadillac Trump Golden Series Limuzin

Cadillac, 1980'li yıllarda Trump'a bir dizi özel limuzin yapmayı kabul etti. Normal limuzin fiyatının 4-7 katına denk gelen limuzinler, Trump için kabul edilebilir miktarlardaydı.

1997 model Lamborghini Diablo VR Roadster

529 beygirlik V12 motoru ile donatılmış araba, Eylül ayında Ebay'den 460.000 dolara satıldı. 1990 ile 2001 yılları arasında yapılan bu modelin en önemli özelliği, saatte 200 mil(320km/s) sınırı aşan ilk araç olmasıydı.

1956 model Rolls-Royce Silver Cloud

Trump, gençken tam bir Rolls-Royce hayranıymış, 1956 model Silver Cloud ile de bunu tescilliyor. Dört vitesli otomatik şanzıman ve üst düzey malzemelerle donatılmış altı silindirli araç, saatte 100 mil(160 km/s) hız sınırını aşabiliyordu.

2015 model Rolly-Royce Phantom

Trump, başkanlık görevini üstlenmeden hemen önce sürekli bu arabayı kullanıyordu. 500.000 dolarlık özel araçta 453 beygirlik V12 motor ve altı vitesli şanzıman bulunuyor.

Başkan için özel tasarlanmış Cadillac Limo “The Beast”

Trump'ın şu anda kullandığı 1.5 milyon dolarlık özel korumalı başkanlık aracı. Aracın rokete karşı savunmalı olduğu düşünülüyor. Her türlü arbedenin içerisinden çıkacak sağlamlıkta olan araç, dünyanın en sağlam arabalarından birisi olabilir.

Orenge County Chopper

Aslında bu bir araba değil, Trump için özer tasarlanmış muhteşem bir motosiklet. Her motorcunun hayalini süsleyecek türden bir motosiklet olan Chopper, 24 ayar altından yapılmış.(Trump'ı severim aslında ben :) )

1993 model Cadillac Allenté

Bu araba, Trump tarafından doğrulanabilmiş değil. 295 beygirlik V8 motoru ile donatılmış araç, 0-100 km hıza 6.6 saniyede çıkabiliyordu. İlk çıktığında yalnızca 5000 kişiye özel çıkan araç, zamanının ünlü araçlarındandı.

Mercedes-Benz SLR McLaren

617 beygirlik muhteşem bir araç daha. Mercedes ile Mclaren'ın 2003-2010 yılları arasında ortaklaşa ürettiği süperşarjlı V8 motorundan güç alan araba, 0-100'e yalnızca 3.4 saniyede çıkabiliyordu. Araba saatte 200 mil(354 km/s) hız sınırına çıkabiliyordu.