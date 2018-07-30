Epic Games, Fortnite'ı Play Store'a Koymayabilir

Epic Games, iOS'taki başarısından sonra enteresan bir politika izlemeye hazırlanıyor olabilir. Maddi gerekçelerle oyunun Google Play Store'da yer almaması düşünülüyor.

Epic Games'in adeta para basan oyunu Fortnite, geçtiğimiz aylarda yayınlanan finansal rapora göre günde 2 milyon dolar kazandırıyor. Peki, oyunun Apple Store'da yer alması Epic Games'e ne kadar kaybettiriyor? Tam %30'luk kesintiyle 600 bin dolar.

Apple Store ve Google Play Store, kendi ödeme yöntemleri kullanıldığında, oyun içi satın alımların %30'unu kendine alıyor. Epic Games'in bu günlerde pastadan pay kaptırmamak için oyunu Play Store'a koymayacağı ve kendi sitesi üzerinden .apk dosyası olarak sunacağı dedikoduları ayyuka çıktı.

Yukarıdaki görseller, bir Reddit kullanıcısı tarafından Epic Games'in resmi sitesinde keşfedildi. Fortnite Mobile, Play Store'da yer alacaksa bu tip bir sayfaya neden ihtiyaç olsun? Akla gelen tek ihtimal, oyunun Samsung Galaxy Note 9'a özel olduğu sırada, kendi sitesi üzerinden diğer mobil cihazlara da kurulabilecek olması.

Anlayacağınız Fortnite Mobile'ın Android macerası şu an için biraz muamma. Tüm bu sürecin sebebi ise Epic Games'in ticari başarısını devam ettirmek için elinden geleni yapması. Bakalım oyunu Play Store'da görmek mümkün olacak mı.