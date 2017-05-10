Herhangi Bir Yüzeyi Dokunmatik Alana Dönüştüren Sprey Boya!

Zamanla her yer etkileşime müsait olacak: Ekrandaki sınırları kaldırmak yerine, sınırsız yüzeyleri dokunmatik ekrana dönüştürmek artık mümkün.

Dokunmatik alanlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Biz tüketiciler için telefonlardan başlayan dokunmatik alanlar gittikçe büyümeye devam ediyorlar. Ancak, herhangi bir yüzeyi basit bir işlemden sonra dokunmatik bir alana dönüştürmeyi hiç hayal etmiş miydiniz?

Hiç şüphesiz Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları hayal etmekle kalmamışlar, çünkü bu teknoloji artık gerçek ve ziyadesiyle çalışıyor. Sprey boyayı tarayan bir yazılımla beraber çalışan muhteşem projenin adı da Electrick.

Carnegie Mellon kurumunun Future Interfaces Group (FIG) birimi başkanı Profesör Chris Harrison, verdiği basın demecinde "Akıllı telefon ekranınızdaki gibi bu dokunmatik bir teknolojidir ancak aklınıza gelebilecek herhangi bir yüzeye uygulanabilir. Tabloları, duvarları, mobilyaları, TV uzaktan kumandalarını -boyayabileceğiniz her şeyi- bir dokunmatik yüzey haline getirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Teknoloji, iletken bir yüzey üzerindeki elektrik akışında oluşan değişiklikleri algılayarak bir parmak basıncını bile okuyabilen temel algoritmaya dayanıyor. Bu konsepte “elektrik alan tomografisi” adı veriliyor ve küçük boyutlardaki elektrotların vasıtasıyla, akan gerilimin farkları tespit edilebiliyor. Prof. Harrison ve meslektaşları, akıllı iletken kaplamasının uygulandığı nesneye elektrotlar bağlayarak, hassas dokunuşları tespit etmenin mümkün olduğunu gösterdiler.

Harrison, "Etkileşimli ürünleri yeni formlara kavuşturmak için bu tür projeleri şirketlerin uygulayabileceği kadar basitleştirmek heyecan verici. Örneğin, ellerinizin doğru şekilde tutulmadığında sizi uyaran direksiyonlarımız olabilir" açıklamasında bulundu. Videoda gördüğünüz gibi Electrick; alçıpan levha, gitar yüzeyi ve bunun gibi farklı ortamlarda başarıyla çalışıyor.

Harrison, sistemin bir başka büyük avantajından bahsetti: Santimetrekare başına 1 dolar gibi oldukça düşük bir maliyet. Elbette şimdilik çok ileri düzeyde veya yapay zeka sistemleri entegre bir şekilde kullanılması mümkün olmasa da, temel işlevleri kolaylaştıran oldukça kullanışlı ve ucuz bir sistem. Ayrıca telefon ve tablet ekranlarında alıştığımız çoklu dokunuşların, henüz boya uygulanan yüzeylerde kullanılamadığını belirtelim.