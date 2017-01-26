Şubat Ayında Dünyaya Dev Bir Asteroid Çarpacak İddiası!

Korktuğumuz şey sonunda gerçekleşecek mi? Dev bir asteroid Dünya'ya çarpabilir.

Uzayı keşfetme ve uzay yolculuğu konusunda sürekli çalışmalar yapıyor ve her geçen gün önemli adımları geride bırakıyoruz. Ancak uzayın acımasız koşullarına karşı hala çaresiz ve savunmasızız.

Bu konuda en fazla endişelendiğimiz şeyler asteroidler. Olası bir asteroid çarpması, bizim açımızından son demek. Bu konuda gezegenimizi tehdit eden asteroidlerden biri de, NASA tarafından 2016 WF9 adı verileniydi.

NASA'nın açıklamasına göre WF9, 25 Şubat'ta Dünya'nın epey yakınından geçecek. Yani bizim açımızdan endişelenilecek bir durum yok. Fakat alanında önemli astronomlardan biri olan Dr. Dyomin Damir Zakharovich'e göre durum hiç de böyle değil.

Söz konusu asteroid üzerine bazı araştırmalar yürüttüğünü ve önemli bilgiler topladığını belirten Zakharovich, NASA'nın belirttiğinin aksine WF9'un Güneş Sistemi'nin dışından değil, tam tersi içinden, bilinmeyen gezegenden geldiğini belirtmekte.

Nedir bu bilinmeyen gezegen?

İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkarılan bilimsel çalışmalara göre, Plüton'un da ötesinde gizlenmiş olan bir gezegenin varlığından konuşulmaya başlandı. Bu gezegen, Planet X ya da Nibiru olarak adlandırılmaktaydı.

Fakat Nibiru, komplo teorilerine göre bir felaket gezegeni. Bunun sebebi ise Nibiru'nun düzensiz bir gezegen oluşu. Güneş Sistemi'nde 1000 yıldan fazladır bulunduğu tahmin edilen Nibiru'nun yerçekimindeki etki, Güneş Sistemimizden geçerken diğer gezegenleri de olumsuz şekilde etkilemekte.

Yoğun bir enerji akışına sebep olan Nibiru, Güneş Sisteminden geçerken Dünyamıza yaklaştığı kısımlarda gezegenimizin çekirdek akışını bozacak ve ciddi felaketleri doğuracak iklim değişikliklerinin de başlatacak. Hatta bazı bilim insanlarına göre, 1996 yılında Güneş Sistemimize yaklaşmaya başlayan Nibiru, o tarihten bu yana gerçekleşen depremlerin, volkanik olayların vb doğal afetlerin de sebebi.

Gezegeni daha da ilginç ve gizemli kılan bir diğer şey ise, NASA'nın ve Amerikan hükümetinin bu gezegenden ve Dünya'ya yapacaklarından haberdar olması. Fakat NASA'nın bunu resmi olarak duyurmak istemeyişindeki amaç, Nibiru'nun sebep olacağı felaketler ile dünya nüfusunun üçte ikisinin yok olacak olması.

Nibiru'nun varlığı henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Fakat pek çok araştırma ve elde edilen veriler, Güneş Sistemimizde gerçekten de bu şekilde gizli bir gezegenin bulunduğuna işaret ediyor. Buna en basit örnek olarak 2014 Mart ayında cüce gezegen 2012 VP113’in keşfini duyuran Chadwick Trujillo ve Scott Sheppard’ın yaptığı çalışma gösterilebilir.

Bilim insanları, 2012 VP113’ün yörüngesel davranışlarının, Güneş Sistemimizin dış eteklerinde bulunan, tespit edilememiş yoğun bir kütlenin yerçekimsel etkisi altında olduğunu açıklamış, söz konusu kütlenin ise Nibiru'ya ait olabileceği konuşulmuştu.

İşte Dr. Zakharovich de, söz konusu asteroidin Nibiru'dan geldiğini ve NASA'nın dediğinin aksine Dünya'nın yakınından geçmeyerek direkt olarak gezegenimize çarpacağını savunmakta.

"NASA başından beri yalan söylüyor. Elimizde veriler var ve bu verileri incelediğimizde, WF9'un Nibiru'dan geldiğini ve gezegenimize çarpacağını görüyoruz. Bu konudan NASA'nın da haberi var. Hatta çarpmanın ne zaman ve nereye olacağını da biliyor olabilirler. Asteroidden kurtulabilir miyiz bilemiyorum ancak bu, Nibiru'nun bize vereceği zararlardan sadece biri olacak. Büyük bir tehlike içindeyiz."

Zakharovich'in açıklamaları bu yönde. Eğer Zakharovich bu konuda haklı ise Şubat ayının sonuna doğru Dünya'ya bir asteroidin düşme ihtimali söz konusu. Ve buna neden olacak şey de Güneş Sistemimizdeki haydut gezegen, Nibiru.

Bu arada NASA cephesinden Nibiru hakkında yapılan açıklamalarda, böyle bir şeyin gerçek olmadığı, internetteki komplo teorisyenlerinin uydurması olduğu söylenmekte. Peki sizce böyle bir gezegen gerçekten var mı?