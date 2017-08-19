Teoriye Göre Ağır Metaller Parazit Kara Deliklerden Geliyor

Bir grup bilim insanı, nötron yıldızının merkezine yerleşerek onları yemeye başlayan parazit kara deliklerin, yıldızın enerjisini kaybetmesine neden olarak içe doğru patlama gerçekleştirmesini sağladığını ve ağır metallerin de bu yolla oluştuğunu öne sürüyor.

Evrendeki en çılgın şeyleri sıralayacak olsaydık, bariz birkaç aday olurdu: gama ışınları, hızlı radyo dalgaları ya da kuasarlar. Ama kara deliklerin ve kara deliklerin daha az yoğun kuzenleri olan nötron yıldızlarının olmadığı bir liste, eksik olurdu. Bu hiper yoğunluklu şeyler uzay şeklinin yamulmasına neden olan, aklın hafsalanın almadığı şeyler, birbirlerini yiyecek olsalardı, ne olurdu?

Birkaç bilim insanı sonucun cehennem benzeri bir metal kütlesi olacağını düşünüyor. California Üniversitesi’nden birkaç araştırmacı, Big Bang sonrasında saniyeler içerisinde oluşan kara deliklerle, yoğun nötron kütlelerinden oluşan nötron yıldızlarının etkileşiminin sonucuna dair bir teori hazırladılar. Onlara göre evrendeki ağır metalin bir çoğu bu karışımdan kaynaklanıyor.

Fakat sorun şu ki bilim insanları hızla oluşan bazı elementlerin nerden geldikleri hakkında pek bilgi sahibi değiller. Physics World’de yayınlanan bir makalede bazı bilim insanlarının bu elementlerin belirli tipte süper novalardan geldiklerini düşündüklerini, fakat daha sonra fikir değiştirerek nötron yıldızlarının çarpışmalarından kaynaklandığını söyledikleri belirtiliyor. Ama nötron yıldızı çarpışmaları mevcut metal miktarını açıklayacak kadar sıklıkla gerçekleşmez.

Meseleye daha derinden girmeden önce bu hipotezin birkaç inanışı açıklığa kavuşturması gerekiyor. Öncelikle ilkel kara deliklerin var olup olmadıklarını ortaya koymalı. Zira henüz varlıklarını keşfeden olmadı. Üstelik bu hipoteze göre ilkel kara delikler, evrenin karanlık maddesinin bir bölümünü oluşturuyorlar. Çekim kuvvetinin 5/6’sını oluşturan karanlık maddeyi bilim insanları henüz tespit edemediler. Ama nötron yıldızlarının varlığı biliniyor.

Evet, ne olacağına dair cevaba gelelim: Bir nötron yıldızı, güneşten en az bir milyon kat daha hafif olan küçük bir ilkel kara delikle karşı karşıya gelir. Kara delik, nötron yıldızının ortasına yerleşerek, yıldızı bir parazit gibi merkezden itibaren yemeye başlamak için yeterince küçüktür. Bu durum nötron yıldızının daha hızlı dönmesine ve barındırdığı nükleer maddenin bir bölümünü çok fazla ısınmadan dışarıya atmasına neden olur. Hesaplamaları esnasında bu işlemin, atom ağırlıklarının yüzden fazla olan gizemli bazı ağır metallerin kaynağının sebebi olabileceğini gördüler. Buldukları sonucu ‘Physical Review Letters’da yayınladılar.

Araştırmacılar ‘r-process oluşumu’ olarak adlandırdıkları bu işleme işaret edebilecek supernova’dan çok daha az enerjili patlamaların ya da içe doğru patlayan nötron yıldızlarının tespit edilebileceğini umuyorlar. Çekim dalgalarının olmadığı bu nötron yıldızları, bu araştırmacı ekibinin teorisini destekleyebilir.

Diğer fizikçiler ise yayınlanan bu hipotezle aynı fikirde değil gibi görünüyorlar. Özellikle de hipotezde yer alan bazı rakamlarla ilgili olarak. Ohio State Üniversitesi’nden Tim Lindenof Physics World’e, özellikle nötron yıldızlarının galaksinin merkezine yakın olan bölgelerde nasıl değiştiğiyle ilgili kendi hesaplamalarının uyuşmadığını söylüyor.

Tekrar belirtmek gerekirse bu sadece bir hipotez ama, bazen çılgın bir hipotez, çılgın fiziğe olan iştahınızı kabartmak için gerekli olabilir.