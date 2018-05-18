John Wick: Chapter 3’nin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği ve kısa zamanda bir fenomene dönüşen 'John Wick' filminin üçüncüsü, önümüzdeki sene vizyona girecek.

İlk iki filmiyle 260 milyon doların üzerinde bir gişe hasılatı elde eden ve tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran John Wick'in, üçüncü filmi geliyor...

Keanu Reeves’in yine intikam peşindeki tetikçi rolünü üstleneceği 'John Wick: Chapter 3’ filminin çekimlerine başlandı. Yönetmenliğini yine (serinin ilk iki filmini yöneten) Chad Stahelski'nin yapacağı John Wick 3'ün Türkiye'deki vizyon tarihi ise 17 Mayıs 2019.

Filmde, Winston rolündeki Ian McShane’in kadroya geri döneceği, Common, Laurence Fishburne, ve Ruby Rose’un da serideki rollerinde tekrar yer alacağı söyleniyor.