Galaxy Note 8'in Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung'un çift kamera ile gelecek ilk telefonu Galaxy Note 8'in kamera özellikleri ortaya çıktı. Kamerada en çok dikkatimizi çeken özellikler, fotoğraf derinliği ve gece çekimleri oldu.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’in kamerası hakkında yeni sızıntılar geldi. Telefonun artık yatay bir çift kamera ile geleceği kesinleşmesiyle birlikte bu kameralarda ne gibi özellikler olacağı bilinmiyordu. Yeni yayınlanan sızıntılar ise artık telefondan çok phablet boyutuna ulaşmış Note 8’in kamera özelliklerine değiniyor.

Akıllı Zoom

Telefonun kamerası hakkında ilk edinilen bilgiler, akıllı zoom teknolojisi oldu. Özel bir yazılımla geliştirilen bu özellik, 3x boyuta kadar hem rengini hem de ayrıntılarını koruyarak görüntüleri büyütebiliyor.

Refocus

Note 8’lerle birlikte hayatımıza girecek bir diğer kamera özelliği Refocus olacak. Bu özellik, kameranın odak noktasını son derece hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. Telefonun objektif ayarlarını anında yeniden odaklayarak daha kaliteli görüntüler ortaya koymanızı sağlayacak.

Çift Kamera

Daha önce sızdırılan belgeler, telefonun arka tarafında aynı iki kamera bulunacağını iddia ediyordu. Sızdırılan yeni belgelere göre Galaxy Note 8’in çift kameralarından birisi Arka Plan Efekti sunarken, diğer kameranın perspektif görünümüne odaklanacağı bekleniyor. Bu kameralar sayesinde kullanıcılar, fotoğrafların arka planlarını kolaylıkla bulanıklaştıracak ve isterlerse kaydettikten sonra bile görüntüleme açısını değiştirebilecek.

HDR ve Super Night Shot

Galaxy Note 8’de HDR ve Super Night Shot özelliklerinin bulunması bekleniyor. Bu iki özellik sayesinde daha düşük ışığın bulunduğu alanlarda bile yüksek ışık yakalayacak cihaz, başarılı gece çekimleri yapabilecek.

Samsung’un yeni amiral gemisinin 23 Ağustos’ta duyurulması bekleniyor. O zamana kadar yeni bilgiler geldikçe sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.