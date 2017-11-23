sKan adı verilen cilt kanseri tespit cihazını geliştiren ekip, dünya çapında bir çok hastanın erken teşhisle hayatının kurtulmasına aracı olabilecekler.

Cilt kanserinin erken teşhisi, kolay bir iş değil. Günümüzde cilt kanserinin tespiti için muayene ya da biopsiler yapılıyor. Fakat bazı doktorlar muayeneye yanaşmazken, bazı hastalarsa biyopsiyi göze alamayabiliyorlar. Bu nedenle Kanada’da bulunan McMaster Üniversitesi mezunlarından oluşan bir ekip pahalı olmayan bir cilt kanseri dedektörü geliştirmek için kolları sıvamış, yaptıkları yenilikçi çalışma nedeniyle prestijli uluslararası James Dyson Ödülü’ne layık görülmüşler.

Kanserli cilt hücreleri soğuk hava şokundan sonra sağlıklı hücrelere oranla daha hızlı ısınırlar. Bu yönüyle kanser, cilt hücrelerinin metabolizma faaliyetlerini etkiler.

McMaster Üniversitesi’ndeki ekip, bu hücrelerin tanımlanmasını daha kolay hale getirmek için bir buz kütlesiyle oluşturulan soğuk şokundan sonraki ısı artış oranını tespit edebilen 16 termistörden oluşan bir cilt kanseri dedektörü oluşturmuşlar.

Termistörler, cildin kanserli olduğu düşünülen bölgesine yerleştirilir ve cihaz melanom varlığını tespit etmek için kullanılabilecek bir ısı haritası oluşturur.

Ödül kuruluşunun kurucusu James Dyson kazananı duyurduğu açıklamada “sKan adlı cihaz geniş anlamda edinilebilir ve pahalı olmayışı nedeniyle bir çoklarının cilt kanserinin tespitini yapmalarına imkan sağlıyor. Dünya çapında bir çok kişinin hayatını kurtarabilecek özelliğe sahip, son derece akıllı bir cihaz” dedi.

Kanser dedektörü için ekibin aldığı Dyson Ödülü’nün haricinde aynı zamanda araştırmalarını geliştirmeleri için 40.000$ nakit para ödülü de verildi. Ekip Mart ayında “ Forge’s Student Start-up Pitch’ yarışmasında 10.000$ ödül almıştı.