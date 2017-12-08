Uçuk videolar hazırlayarak YouTube üzerinde yayınlayan ve bu yolla para kazanan TGFBro adlı YouTuber'ların bir üyesi, kafasını çimento ve genişleyen polyfoam malzeme dolu fırına sokunca, nefes almak için açtıkları deliğin kapanması sonrasında oksijensizlikten ahirete göç ediyordu.

Saçma sapan bro-y (kardeş çocuk) antikalarının videolarını yayınlayarak para kazanan YouTuber, son aptalca videosunda neredeyse kendini öldürüyordu.

Jay Swingler, arkadaşı Romell Henry ile birlikte TGFbro adı altında videolar hazırlıyorlar. Her ikisi de patlayıcılarla oynayan, kırmızı biberden tutun da sahte tabakhane ürünlerine kadar çeşitli şeylerle doldurulmuş küvetlerde oturan bu iki adamın videoları ile tanınan TGFBro, yakın bir zamanda yapı bitiştirme malzemelerine merak sardı. TGFBro son birkaç haftadır kendilerini harç ve genleşen köpükle dolu küvetlere sokarken çektikleri videolar çıkarıyorlar.

Fakat son videolarında Swingler, kafasını mikro dalga fırını içine sokup, duvarlardaki delikleri kapamak için kullanılan bir çeşit macun olan ‘Polyfilla’ ile doldurarak, söz konusu deneyi aptallığın yeni bir aşamasına taşıdı. Güvenlik için de pek işe yaramayacak bir adet nefes deliği açtı fırında. Fakat söz konusu malzeme genişleyip sertleşmeye başladıkça bu delik artık işe yaramaz hale geldi ve tabii sonrasında da Swingler panik yapmaya başladı. Belli ki yeterli oksijen alamıyordu. Arkadaşları mikrodalga fırını çıkarmak için kafasının çevresini bıçakla yontmaya başladılar. Bereket versin Swingler boğularak ölmeden önce, çağırılan ilkyardım servisi yetişti.

İtfaiyeciler ve ilk yardım ekibi birkaç dakika içerisinde olay yerine giderek, Swingler’ın başını kurtarmak için harç yığını ve metali yontup kesmek için bir saat kadar zaman harcadılar.