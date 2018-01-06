Çin 10 Yıllığına Olağanüstü Yetenek İçin Vize Verecek!

Çin Hükümeti, yurt dışından yüksek yetenekli çalışanları çekmek üzere uzun süreli vize uygulaması başlattı!

Çin son yıllarda teknolojik kalkınma anlamında attığı büyük adımlarla, teknolojinin ve bilimin ABD'den sonraki yeni odağı olan ülke olmaya başladı. Yakın bir zamanda Çin hükümetinin gerçekleştirdiği uzun süreli vize uygulamasıyla birlikte, teknoloji ve bilim üretiminde çok daha önemli bir yere taşıyacakmış gibi duruyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet televizyonlarında belirttiğine göre Çin, olağanüstü yetenek için 10 yıllık vize verme uygulaması başlatıyor.

Çin'in devlet medyasına göre çoklu giriş vizeleri 5 ila 10 yıl arasında geçerli olacağı belirtildi. Vize şartlarına göre teknoloji sektörünün liderleri, girişimciler ve bilim insanları başvuru yapabilecek kişiler arasında bulunuyor. Çin'in ekonomik ve sosyal olarak kalkınma amacıyla belirlediği hedefler arasında yurt dışından gelecek olan uzmanlar önemli bir yer ediniyor. Uzmanlar sistem tanıtıldığında Çin'e 50 bin yabancı gelebileceğini belirtiyorlar.

Vize için başvurular ise Çin Hükümeti yetkililerinin açıkladığına göre ücretsiz olarak internetten yapılabilecek. Yapılan başvurulara ise kısa bir süre içinde cevap verileceği belirtildi. Ayrıca vize sahiplerinin ülkede ilk gelişte 180 güne kadar kalabileceği, devamlı vize haline geldiğinde ise eşlerini ve çocuklarını da getirebileceği verilen bilgiler arasında.

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Daha önce 2016'da Çin ülkeye gelecek yabancılar için düşük yetenekli kişilerin gelmesini engellemek adına bir sınıflandırma sistemi belirlemişti. Bu vize başvurusunda da, kabul edilenler yine bu kriterlere göre belirlenecek. Belirlenen kriterler arasında Nobel ödülü ya da Olimpiyat madalyası sahibi olmak, önemli kültür ve sanat yapımlarının yönetmenliğini yapmak, bilim insanı olmak, büyük finans kurumlarında çalışmak ve iyi üniversitelerden mezun olmak gibi bazı maddeler var.

Şimdilik başvurunun resmi olarak ne zaman açılacağına dair bir bilgi verilmedi. Ancak yakın zamanda Suudi Arabistan'da buna benzer bir çağrı yapmıştı. Ancak Suudi Arabistan'ın aksine Çin bu çağrıyı doğrudan yatırımcılara yapmak yerine, bilgi sahibi kişilere yaptı. Açıkçası geleceğin ülkesi olmak adına Çin bir süredir oldukça doğru hamlelerle ilerliyor. Bu gidişle Çin'i teknoloji ve bilim üretiminde ABD'den bile daha üst seviyede bir yerde göreceğiz gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?