Çin 2020 Yılında Mars'a Giderek Uzayı Keşfetmeye Başlayacak

Dünyanın teknoloji anlamında en fazla gelişmiş ülkelerinden biri olan Çin, 2020 hedeflerinin Mars'a gitmek olduğunu söyledi.

Dünyada uzay konusunda ABD ve Rusya'nın ardından en fazla proje yürüten ülkelerden biri olan Çin, gelişmiş teknolojisinden faydalanarak dünyada uzay ve özellikle Mars hakkında önemli çalışmalar yürüten ülkelerin başında gelmek istiyor.

Bunun için Çin'in yerel haber ajansı Xinhua'ya açıklama yapan Çin Ulusal Uzay İdaresi Yönetici Yardımcısı Vu Yenhua, 2020 yılında ilk misyonlarının Mars'a gitmek ve Mars'ın yüzeyinden alacakları parçalar üzerine çeşitli araştırmalar yapmak olduğunu açıkladı. Öte yandan Çin hükümeti asteroitlerin araştırılması ve Jüpiter sisteminin de incelenmesi konusunda çalışmalarını 2020 yılında başlatacak.

Bunun yanı sıra 2020 yılına kadar Çin hükümetinin hedeflediği uzay projeleriyle birlikte Çin'in amacı 2030 yılında bir teknoloji gücü olmaktan öte giderek uzay gücü konumuna gelmek.