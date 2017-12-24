Çin 2050 Yılında Önemli Bir Uzay Gücü Olacak

Çin'in uzay yolculuklarıyla ilgili açıkladığı planlar oldukça iddialı. Eğer bu planlar uygulamaya konulabilirse, uzay alanında çok önemli bir güç olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Başkan Trump NASA’nın tekrar Ay’da uzun dönemli araştırmalar yapmasını ve uzun zamandır beklenen insanlı Mars uçuşlarına hazır olmasını bildiren bir ‘Başkanlık Bildirisi’ne imza atmıştı geçtiğimiz hafta. Fakat imzalanan bildiride bütçe ya da strateji ile ilgili detayların bulunmaması belirsizliğe neden olmuştu.

Diğer yandan dünyanın bir başka yerindeki Çin ise çok aşamalı işlemlerden ve oldukça yüklü bir bütçeden oluşan iddialı uzay planlarına sahip. Bu planlar arasında yeniden kullanılabilir uzay roketleri, nükleer yakıtlı uzay araçları ve robotik ay üsleri yer alıyor.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Kurulu ilk çok kullanımlı uzay aracını 2020 yılı itibariyle göndermeyi düşünüyor. Bu roketlerle uzaya yük taşımacılığını ise 2025 yılında yapacak. Kurulun yöneticilerinden Chen Hongbo’nun Xinhua News Agency’e yaptığı açıklamada iki aşamalı uzay aracının ilk başta roket yakıtlı olacağını ve uzaya yakın bölgelerde hipersonik hızlarda uçacağını söyledi. İkinci aşamada kullanılacak olan çok kullanımlı roketin yörüngede 180-310 mil yüksekliğe erişeceğini söyleyen Hongbo, daha önce gerçekleştirilen uzay uçağı planları dahilinde 2030 yılı itibariyle ilk aşama taşıyıcı uzay roketinin devreye sokulacağını belirtti. Böylece ikinci aşamada yük taşıma kapasitesi de arttırılmış olacak.

CASC’ın aynı zamanda uzak mesafeli uzay keşifleri noktasında da iddialı planları bulunuyor. Bu planlar arasında önem teşkil eden bir proje de nükleer yakıtlı uzay aracı ile ilgili. Daha çok Çin’in Mars’a yapmayı düşündüğü yolculuklar için kullanılacak olan bu araçların 2040 yılı itibariyle hizmete girmesi bekleniyor. Bunun yanında CASC’ın güneş enerjisi yakıtlı tesislerle birlikte ay ve asteroidlerde kazı yapma gibi planları da bulunuyor.

Bu planların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan binlerce ton ağırlığındaki yüklerin taşınması için kurum, 2035 yılına kadar küçük boyutlu Long March 6’ten devasa yapıya sahip Long March 5’e kadar bütünüyle çok kullanımlı roketler üretmeyi tasarlıyor. Long March 4B 2019 yılında ızgara kanatlarını test edecek (SpaceX’in Falcon roketi gibi çok kullanımlı roketlerde kullanılan ızgara kanatları alt uzaydaki yüksek hızlı yolculuklar esnasında uçuşu kontrol etmek için kullanılıyorlar).