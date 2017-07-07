Çin'de uydudan görülecek büyüklükte güneş enerjisi santrali kuruldu. Santrali diğerlerinden ayıran fark bu, santralin bir pandaya benzeyecek şekilde kurulması oldu.

Yer altından çıkararak kolaylıkla işleyip enerjiye çevirebildiğimiz petrolü ve diğer zararlı materyalleri kullanmaya devam edersek, gelecekte dünya için çok hayırlı şeyler olmayacak. Rüzgar enerjisi, su enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjilere yönelerek çocuklara daha temiz bir dünya bırakmak isteyen bazı ülkeler, bu uğurda adımlarını hızlandırmaya başladılar.

Nefes almanın bile çok zor olduğu Çin, son yaptığı projelerle yenilenebilir enerjiye önem veren ülkeler arasına girmeyi başardı. Dünyaya zararlı madde yayan ülkeler arasında sanayisi ve nüfusundan dolayı liderlerden olan Çin, geçtiğimiz günlerde denize yaptığı güneş enerjisi tarlalarının ardından şimdi de 258 dönümlük dev panda şeklinde güneş enerjisi tarlası kurdu.

China Merchats New Energhy Group’un projesi ile hayat bulan bu proje, 50 megavatlık bir güç üretecek.

Panda santrali olarak anılacak santral, 25 yıl içerisinde 3.2 milyar kilowatt saatlik güneş enerjisi üretecek. Bu da 2,74 milyon ton karbon emisyonunun ortadan kalkması anlamına geliyor. Bu kadar önemli bir adımı eğlenceli bir şekilde atarak uydulardan bile görülebilecek panda görüntüsü yaratmak isteyen China Merchats New Energhy Group’un projesi, gelecekte daha fazla panda görünümünde güneş enerji santrali kurulabileceğini gösteriyor.

Ülkemiz dahil tüm dünya ülkelerinin daha çok yatırım yapması gerektiği yenilenebilir enerjiler gelecekte petrolün yerini alabilirse, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakabiliriz.