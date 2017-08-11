Çin, 64 cm Boya Sahip Dünyanın En Uzun Böceğini Yetiştirdi!

Çin Müzesi, dünyanın en uzun böceğini yetiştirdiğini iddia etti. Yetişkin bir insanın kolu uzunluğunda olduğu belirtilen böceğin, Çin'e özgü bir tür üzerinde yapılan deneyler sonucu bu boya ulaştığı bildirildi.

Batı Çin Böcek Müzesi yetkilileri, dünyanın en büyük böceğini yetiştirdiklerini idda ettişer. 64 santimetre büyüklüğündeki böceğin 2014'te uzmanlar tarafından keşfedilen Çin'e özgü, yani endemik bir tür olduğu bildirildi. Bir önceki rekorun da 62,4 santimetre ile yine kendisinin ebeveyni olan böceğe ait olduğu biliniyordu. Müzenin kurucusu Entomolojist Zhao Li, rekor uzunluğa ulaşan böceğin cinsiyetinin dişi olduğunu belirtti. En sevdiği besinin çilek reçeli olduğu ve çilek reçeli için diğer besinlerden vazgeçtiği de verilen diğer bilgiler arasında.

Batı Çin Böcek Müzesi Kurucusu Zhao Li tarafından bulunan böceğe "Phryganistria chinensis" yani "Dev Çin Böceği" ismi verildi. Çin'deki Guangxi ormanlarında bulunan böcek türünün rekor boya sahip olan türünün Kasım ayında, bir önceki rekorun sahibi olan ebeveyninin 6 yumurtasından birinden çıktığı bildirildi. Böceğin 1 yıl daha ömrünün olduğu da verilen diğer bilgiler arasında.