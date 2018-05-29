Çin, ABD'den Çok Daha Fazla Nükleer Silah Geliştiriyor!

Çin'den gelen bilgilere göre Çinli bilim insanları, nükleer silah çalışmalarını en üst seviyeye çıkarmış durumda. Çin'in yalnızca son üç yılda gerçekleştirdiği nükleer silah deneyi sayısı, ABD'nin 15 yılda gerçekleştirdiği deney sayısından fazla.

Uzak Doğu’nun parlayan yıldızı olan Çin, Birleşik Devletler ve Rusya ile girmiş olduğu ekonomik rekabeti silahlanma konusunda da sürdürmek istiyor. Gelen bilgilere göre Çinli bilim insanları, son derece agresif bir tutumla nükleer silah geliştirmek üzerine çalışıyorlar ve her yıl Birleşik Devletler’den 5 kat daha fazla nükleer silah deneyi gerçekleştiriyorlar.

Uzmanların açıklamalarına göre Çin, ekonomideki büyümesini nükleer silahlarla desteklemek istiyor ve silahlanma yarışında Birleşik Devletler ile Rusya’nın gerisinde kalmak istemiyor. Bu nedenle dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda ilerleyen Çin, nükleer silah çalışmalarını maksimum seviyeye çıkarmış durumda.

Raporlara göre Çin, sadece 2014-2018 yılları arasında laboratuvarlarda 200 nükleer silah deneyi gerçekleştirmiş durumda. ABD ise 2012-2017 yılları arasında yalnızca 50 nükleer silah deneyi gerçekleştirdi. Yalnızca bu sayılar bile Çin’in nükleer silah çalışmalarını ne kadar üst seviyeye çıkardığını anlamaya yetiyor.

ABD, Rusya ve Çin, yeni nesil nükleer silahlarını bir kitle imha silahı olarak değil, belirli hedefleri yok eden daha küçük başlıklar olarak geliştiriyor. Fakat uzmanlara göre küçük nükleer başlıkların kullanılması, büyük nükleer silahların kullanılması için bir istek ve yol açmış olacak.

Çin’in mevcut Dongfeng-41 kıtalararası balistik füzeleri, 12 bin KM’lik menzilleri ile Uzak Doğu ülkesinin hem Rusya’yı hem de Birleşik Devletler’i vurabilmesini mümkün kılıyor. Söz konusu füzeler henüz geliştirme aşamasında fakat bu yılın sonuna kadar Çin ordusunun envanterine katılması bekleniyor.