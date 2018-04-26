Çin Akıllı Telefon Pazarındaki Büyük Talep Düşüşü

Çin'in telefon pazarına ilişkin olarak açıklanan ilk çeyrek verilerine göre, ülkede 2013'ün 4. çeyreğinden bu yana ilk kez satış oranları 100 milyonun altında kaldı.

Çin her alanda olduğu gibi akıllı telefon piyasasında da en büyük pazar konumunda bulunuyor. Elde edilen verilere göre ülkede her çeyrek dönemde 100 milyon civarında cihaz satışı gerçekleşiyor. Ancak Canalys tarafından gerçekleştirilen piyasa analizine göre Çin'de ilk çeyrekte 91 milyon civarında telefon satışı gerçekleşti. Bu, 2013 yılının 4. çeyreğinden sonra 100 milyonun altına düşüş bağlamında ilk kez gerçekleşiyor.

Satışların düşüşüyle ilgili olarak analiz yapan Canalys uzmanları, Çin pazarının, akıllı telefon şirketinin bitmeyen pazarlama kampanyaları tarafından eskimiş olduğunu düşünüyor. Görüşlerini belirten araştırma analisti Mo Jia, “Rekabet seviyesi, diğer satıcıların ürün portföylerini ve pazara giriş stratejilerini taklit etmeye zorladı" ifadelerini kullandı. Analistler, üreticilerin kampanya ve tekrarlama yerine yeni ürünler koyması gerektiğini bildirdi.

Samsung, Meizu, Oppo ve Vivo gibi önde gelen akıllı telefon satıcıları, ülkede yaşanan satış düşüklüğünden en çok etkilenen şirketler oldu. Bu satıcılar içerisinde en çok düşüş yaşayanlar ise Samsung ve ülkemizde de faaliyet gösteren Meizu oldu. Buna göre Vivo, 15 milyon rakamına düşerken Oppo 18 milyona geriledi. Böylelikle iki şirket yaklaşık olarak %10 pazar kaybı yaşamış oldu.

Xiaomi %37 Artış Sağladı

Pazarda büyük düşüş yaşanırken bazı şirketler satış rakamlarını artırdı. Bunlardan en önemlisi ve bilindik olanı geçtiğimiz haftalarda Mi Mix 2S'i duyuran Xiaomi oldu. Şirket %37 artışla satış rakamını 12 milyona çıkardı. 2017 yılının ilk çeyreği, tedarik sorunları nedeniyle Xiaomi için zayıf bir çeyrek olmuştu. Bu da şirketin satışlarının karşılaştırılması bağlamında çok sağlıklı görünmüyor. Ancak Xiaomi, Çin akıllı telefon pazarında rakiplerinden daha fazla bütçe dostu ürün teklifiyle yoluna devam ediyor ve kazanıyor.