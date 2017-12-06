Çin Akıllı Telefon Pazarını Elinde Tutan 5 Şirket Açıklandı!

Kantar Worldpanel, 2017 yılının ilk üç yılı itibari ile Çin akıllı telefon pazarının %91'ini elinde tutan 5 şirketi açıkladı. Gariptir ki dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, bu 5 şirketin arasında yer almıyor.

Akıllı telefon endüstrisinin en büyük tüketici araştırma şirketlerinden Kantar Worldpanel, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’de hangi şirketlerin baskın olduğunu ortaya çıkardı. Kantar Worldpanel’in verilerine göre dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, Çin’de neredeyse hiç satış gerçekleştiremiyor.

1.3 milyar nüfusu olan Çin’de 1 milyarın üzerinde telefon kullanıcısı bulunuyor. Dolayısı ile yerel bir akıllı telefon üreticisi iyi bir cihaz piyasaya sürerek ülke dışında tek bir telefon dahi satmadan global pazarda söz sahibi olabiliyor. Tersi bir şekilde de global pazarın popüler markaları Çin pastasından çok küçük bir pay koparabiliyor.

Kantar Worldpanel’in paylaştığı verilere göre Çin akıllı telefon pazarının %91’ini Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo ve Apple oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran %79 civarındaydı. Dünyada satılan her 5 telefondan 1’inin üzerinde imzası bulunan Samsung ise Çin’de yalnızca %2.2’lik bir paya sahip.

Çin pazarını ele geçiren her şirketin kendine ait bir satış stratejisi bulunuyor. Uygun fiyatlı modelleri ile bilinen Oppo ve Vivo kırsal kesimi hedeflemektedir. Xiaomi ise satışlarının büyük bir kısmını çevrimiçi satış mağazalarından gerçekleştiriyor. Huawei hedef kitlesini şehirde yaşanlar olarak belirledi. Apple ise lüks marka statüsünü koruyor.

Anlaşılan Samsung’un şık ve güçlü cihazlar üretmesi Çinli akıllı telefon kullanıcılarının Samsung amiral gemilerini ‘elit model’ olarak görmesine yeterli olmuyor. Elit olarak görülmeyen cihazların fiyatları yüksek olunca da tüketiciler ya Apple’a yöneliyor ya da daha uygun fiyatlı akıllı telefonları tercih ediyor.