Çin, Çok Kullanımlı 'Uzay Uçağı'nı 2020'de Gönderiyor

Hakkında pek bilgi bulunmayan uzay uçağının tipik bir uçak gibi pistten kalkarak, belirli bir yükseklikte roket motoruyla yoluna devam edeceği düşünülüyor.

Çin Uzay Ve Havacılık Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASTC) Salı günü yayınladığı bildiride 2020 yılında yeni nesil uzay uçağını göndermeye hazır olacaklarını duyurdu. Göründüğü kadarıyla Çin, oldukça gizli bir aşama kaydetmiş uzay aracı yapımı sahasında.

İlk bakışta önemli bir yapım değilmiş gibi görünebilir. SpaceX’in bu yılın başlarında Falcon 9 roketini başarıyla göndermesinden bu yana yeniden kullanılabilir roketlerle ilgili haberler sürekli olarak manşetlerde yer alıyor. SpaceX, yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketine malzemeler yükleyerek ISS gibi yerlere gönderirken, aynı zamanda özel kurumlara ve bazı ülkelere ait uyduların da yörüngeye yerleştirilmesi işini yürütüyor.

Çin’in yeni uzay uçağı (roket değil, uçak), farklı olacak gibi görünüyor. CASTC’ta araştırmacı olarak görev yapan Chen Hongbo, geleneksel uzay araçlarının dışında bu yeni uzay aracının gök yüzüne tipik bir uçak gibi yükseleceğini söylüyor. Tahminen söz konusu uzay uçağı bir pistten kalkış yaptıktan bir süre sonra atmosferde yeterli bir yüksekliğe ulaştığında tepkili jet itme gücünü devreye sokarak yükselmeye devam edecektir. Bu noktada uçak roket yörünge boşluğuna ulaşmak için roket motorlarına geçiş yapacaktır.

Chen’in yörünge boşluğuna mürettebat ve kargo taşımacılığı yapacağını söylediği yeni uzay aracıyla ilgili pek bir bilgi yok. Uzay uçağının ardında yatan teknoloji aynı zamanda bakımın kolay şekilde yapılmasına da olanak sağlıyor diyor Chen. Böylece gelecekte yapılacak uçuşların maliyeti azaltılarak, daha fazla sayıda uzay aracı gönderilebilecek. Tabii bu da Çin’in uzaya dönük çalışmalarında önemli bir artışı beraberinde getirecektir. Bu çalışmalar arasında Ay ve Mars’a uçuş gibi planlar da bulunuyor.

Yatay olarak uçuşa geçen uzay aracı fikrini ilk olarak ortaya atan Çin değil tabii. Aslında bu fikir ilk olarak NASA 1970’li yıllarda uzay mekiği göndermeyi düşünmüştü. Bununla birlikte Virgin Galactic’in ‘SpaceShipTwo’ ve XCOR’un ‘Lynx’ adlı uzay araçları bulunuyor (XCOR projesi, mali sorunlar nedeniyle dondurulmuştu). Fakat her iki proje de yörünge altı uçuşlar için tasarlandılar. Eğer Çin 2020’de başarılı olursa, pistten kalkarak yörüngeye gidip, tekrar geri gelecek olan ilk uzay aracını yapmış olacak.