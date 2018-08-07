Çin'de Cumhurbaşkanına Benzediği İçin Ayı Winnie Yasaklandı

Çin'deki Sansür Kurulu, Disney'in ünlü Winnie the Pooh (Ayı Winnie) hikayesinin yeni bir uyarlaması olan 'Christopher Robin' filmini yasakladı. Muhaliflerin Cumhurbaşkanı Şi Jinping'e benzettikleri Winnie the Pooh ise Çin'de yıllardır yasaklı.

Şi Jinping, ilkin 2013 yılında, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yla bir araya geldiği ABD ziyareti esnasında Winnie the Pooh'a benzetilmişti... İri yarı Şi ve uzun boylu Obama'nın birlikte çekilen fotoğrafı ile Winnie the Pooh ve Kaplan Tigger'ın Yüz Hektar Ormanı'ndaki yürüyüşü arasında bağlantı kurulmuştu.

Winnie the Pooh karakteri, daha sonra, muhaliflerin Şi Jinping ile alay etmek için kullandığı bir sembol haline geldi.

Bu benzetme sosyal medyada yayılmaya başlayınca, söz konusu paylaşımlar Sansür Kurulu'nun kararıyla kaldırıldı.

Geçen ay, Komedyen John Oliver'ın, Şi'nin Winnie the Pooh 'hassasiyetini' konu alan şakalarının ardından programın yayınlandığı ABD'li HBO kanalının internet sitesine erişim engellendi.

İtibarsızlaştırma operasyonu

Global Risk Insights isimli uluslararası risk analizi kuruluşuna göre, Şi Jinping'in bir askeri törende yine Ayı Winnie'ye benzetildiği kolaj, 2015 yılında Çin'de en fazla sansüre uğrayan fotoğraf oldu. Bu kuruluşa göre, Çin yönetimi, 'Ayı Winnie' benzetmesini cumhurbaşkanlığı makamı ve Şi'yi itibarsızlaştırmaya yönelik ciddi bir saldırı olarak görüyor.

Kuruluşun raporunda, baskıcı-otoriter rejimlerde bu tip hassasiyetlerin oldukça yaygın olduğuna dikkat çekilerek, söz konusu benzetmeye karşı Pekin'in gösterdiği tepkinin 'Şi Jinping'in kamuoyunda iyiliksever bir lider ve kült bir şahsiyet olarak görülmesini sağlayacak önemli bir halkla ilişkiler fırsatının kaçırılmasına sebep olduğu' ifade ediliyor.

- Çin'de, senede yalnızca 34 yabancı filme izin veriliyor. Bu sebeple, Amerika veya diğer ülkelerde yapılan birçok film Çin'e giremiyor.

- Christopher Robin, 2018 yılında sansüre uğrayan ikinci Disney filmi oldu. Çin, Wrinkle in Time (Zamanda Kıvrılma) isimli filmi de engellemişti.