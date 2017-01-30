Çin'de Cinsel İçerikli Mobil Uygulamalara Dev Operasyon

Paylaşılan bilgilere göre Çin'de onlarca mobil uygulama mağazasında bulunan binlerce cinsel içerikli mobil uygulama yayından kaldırıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Xinhua tarafından paylaşılan bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Çin'deki akıllı telefonlara uygulama indirilmesini sağlayan popüler uygulama mağazalarından toplam 5000'in üzerinde 18 yaş üstü cinsel içeriğe sahip mobil uygulama tamamen yayından kaldırıldı.

Çin'de bu tarz uygulamalara yönelik düzenlenen dijital operasyonda özellikle Meizu, Tencent, China Mobile, Huawei, ZTE ve Oppo gibi bazı markaların uygulama mağazalarında tespit edilen uygulamalar içeriğinden ziyade bu içerikleri kullanarak kullanıcı bilgilerini çalmaya yeltendiği için ve gizlilik haklarını ihlal ettiği için yayından kaldırılmış.

Bu şirketlerin uygulama mağazasını kim kullanacak diyorsanız ek bilgi olarak şunu da paylaşalım; Çin'deki çeşitli yasaklamalardan dolayı Google'ın resmi uygulama mağazası Play Store Android telefonlarda dahili olarak bulunmuyor. Bunun yerine Çinli üreticiler kendi uygulama mağazalarını hazırlayarak kullanıcıların kullanımına sunuyor.

Öte yandan bu uygulama mağazalarının sahibi olan şirketler uygulamaların denetimi açısından bir açıklama yapmaktan çekindi. ZTE ise konuyla ilgili açıklama yapmak için henüz erken olduğunu söyledi. Çin hükümetinin bu konuyla ilgili denetimleri yakın zamanda daha da hızlandıracağı tahmin ediliyor.